F come Family Business Forum, per la prima volta a Treviso. Focus sulle imprese familiari

Evento ideato, organizzato e diretto da Maria Silvia Sacchi in collaborazione con Assindustria Venetocentro e Community. Tra gli ospiti, Arianna Alessi e Renzo Rosso (OTB), Regina Corradini D’Arienzo (Ceo Simest), Auro Palomba (presidente Community), Monica Poggio (CEO Bayer), Remo Ruffini (Moncler), Veronica Squinzi (co-amministratrice delegata di Mapei).

Temi fondamentali: come è cambiata l’imprenditoria italiana negli ultimi vent’anni, cosa pensano le nuove generazioni delle famiglie imprenditoriali, qual è il ruolo dell’imprenditoria femminile nell’Italia di oggi.

Arriva per la prima volta in Veneto il Family Business Forum, un importante momento di confronto e studio dedicato alle imprese familiari.

Giovedì 20 e venerdì 21 ottobre al Sant’Artemio di Treviso, sede della Provincia, si svolgerà l’edizione 2022 dell’evento ideato e organizzato dalla giornalista Maria Silvia Sacchi in collaborazione con Assindustria Venetocentro e Community.

Il Family Business Forum rappresenta un vero e proprio laboratorio economico e culturale sulle aziende familiari e sulle loro dinamiche. Con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione sulle questioni che il tessuto economico italiano, di cui il capitalismo familiare è l’ossatura, è chiamato oggi ad affrontare, l’evento vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti imprenditori e manager italiani e di esponenti del mondo accademico.

Il focus verterà sui momenti cruciali della vita delle famiglie imprenditoriali: come si pianifica un buon passaggio generazionale, come aprire il capitale a un socio finanziario, quali sono i modelli di governance per essere un’azienda veramente sostenibile.

Tra gli ospiti dei molti webinar previsti nella due giorni di Forum, alcuni personaggi noti del mondo imprenditoriale: Arianna Alessi e Renzo Rosso (OTB), Magda Bianco (Banca d’Italia), Innocenzo Cipolletta (presidente Aifi), Guido Corbetta (docente di strategia delle aziende familiari in Bocconi), Regina Corradini D’Arienzo (Ceo Simest), Viktor Elbling (ambasciatore Germania in Italia), Piergaetano Marchetti (Università Bocconi), Auro Palomba (presidente Community), Monica Poggio (CEO Bayer), Remo Ruffini (Moncler), Veronica Squinzi (co-amministratrice delegata di Mapei).

Il programma completo è presente nel sito dedicato.