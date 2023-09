Expo Sport: madrina la donna più veloce d’Italia!

Protagoniste saranno e associazioni sportive del territorio; Manuela Levorato, la donna più veloce d’Italia, sarà la madrina della manifestazione.

Jesolo – Sabato 30 settembre, dalle ore 15, il parco Pegaso torna ad essere il palcoscenico di Expo Sport: le associazioni sportive saranno rappresentate dai loro atleti e dai loro tecnici, aprendo le porte a bambini e ragazzi. La manifestazione coinvolgerà centinaia di giovanissimi che praticano già le diverse discipline proposte dalle organizzazioni territoriali, a cui si aggiungeranno i più piccoli e i curiosi, quelli ancora alla ricerca del loro sport ideale.

Anche quest’anno Expo Sport si preannuncia come un pomeriggio di gioco e divertimento, durante il quale le società sportive del territorio si presentano alla cittadinanza e consentono di svolgere delle prove sul campo. Ma Expo Sport sarà anche l’occasione per incontrare dal vivo una leggenda dello sport italiano: Manuela Levorato, la donna più veloce d’Italia. L’ex velocista sarà quest’anno la madrina della manifestazione. Manuela Levorato ha dominato la scena fin da giovanissima, vincendo 4 medaglie ai campionati europei. Al palmares si sono poi aggiunti due bronzi agli Europei, e un argento e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Complessivamente ha vinto 17 titoli italiani assoluti e detiene addirittura 13 record nazionali. Oggi, dopo il ritiro dalle piste, è dirigente sportiva e vicepresidente FIDAL per il Veneto.