Ex Nigi. “No al Terraglio trasformato in uno spazio commerciale”

Riceviamo e pubblichiamo la posizione della lista “Spazio Libero” che sostiene il candidato Sindaco Nilandi.

MOGLIANO VENETO (TV) – Perfino la Regione Veneto vuole saperne e capirne un po’ di più sul frettoloso progetto immobiliare-commerciale ex-Nigi di Mogliano.

Non occorre essere urbanisti per sapere che un simile intervento renderà molto critica la viabilità cittadina, sia dal punto di vista del traffico che dal punto di vista dell’inquinamento ambientale.

E che sarà un ulteriore passo avanti (ma per noi un passo indietro) verso la trasformazione del Terraglio da parco storico a parco commerciale.

Non occorre neppure essere esperti di commercio per sapere che l’ennesima cattedrale del consumo darà il colpo definitivo al commercio minuto e diversificato, già messo in crisi dai molti, troppi centri simili che affollano il nostro territorio. Superfici sempre più grandi per consumi e famiglie sempre più piccoli.

Siamo anche un po’ scandalizzati dal fatto che un Piano di Assetto del Territorio (PAT) nato anche dalla partecipazione di molti cittadini e associazioni, possa essere modificato e stravolto così alla leggera come se fosse un qualunque Piano Regolatore di una qualunque speculazione edilizia.

Di questo passo la progettazione dello spazio e dello sviluppo urbano delle grandi e piccole città d’Italia (soprattutto le piccole come Mogliano) passerà sempre più dalle mani delle amministrazioni pubbliche a quelle dell’imprenditoria privata, che dispone di quei mezzi finanziari che ai comuni sono stati da tempo negati.

SPAZIO LIBERO