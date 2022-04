Ex discarica a Zerman, la Commissione Speciale Ambiente in sopralluogo con i tecnici di Contarina

Lunedì è stata convocata la Commissione Speciale Ambiente del Comune di Mogliano Veneto, con lo scopo di effettuare un sopralluogo presso la ex discarica per rifiuti solidi urbani di Zerman. Presenti il Sindaco Davide Bortolato e il Presidente della Commissione Renzo Prete, accompagnati dai Commissari Tiziana Eula e Cristina Simionato. Con loro un funzionario dell’Ufficio Ambiente del Comune di Mogliano Veneto e i responsabili di Contarina, ing. Gianluca Monego e ing. Lucio Filippetto.

Il sopralluogo aveva lo scopo di visionare lo stato di avanzamento dei lavori di sistemazione “post mortem” della discarica. Il lavoro, che ha un valore complessivo di 2 milioni e 200mila euro, consta nella sistemazione del capping e delle strutture connesse dell’ex discarica di RSU di Zerman, risalente agli anni 90.

“Momentaneamente i lavori sono sospesi, perché la ditta che stava effettuando l’intervento è in concordato fallimentare – spiega il Sindaco – Contarina assicura che le operazioni riprenderanno al più presto andando a sistemare il sito con importanti interventi che miglioreranno la sicurezza della discarica, anche dal punto di vista ambientale. La Commissione ha potuto verificare di persona lo stato dei lavori, per comprenderne anche i passi futuri”.

“Dalla gestione di Contarina ad oggi – continua Renzo Prete, Presidente della Commissione Speciale Ambiente – è migliorata di molto la cura e la gestione del sito, per cui non ci sono più sversamenti di percolato sulla stradina a fianco alla discarica. Questo intervento è volto a rendere il sito finalmente più sicuro anche sul piano dell’inquinamento ambientale. Auspichiamo che i lavori riprendano al più presto e che tra qualche anno si cominci anche a parlare del futuro di questo luogo che sta iniziando a rinaturalizzarsi, con la crescita del manto erboso. In uno dei contesti paesaggistici più importanti del territorio comunale, comincia ad attenuarsi l’impatto degradante dell’impianto che tanti disagi ha portato agli abitanti di Mogliano”.

“Purtroppo una brutta eredità del passato che ha sicuramente deturpato il nostro territorio – termina Davide Bortolato – che ora va gestita al meglio. Mi ha fatto davvero piacere uscire in sopralluogo con la Commissione, per verificare con i nostri occhi la situazione. Dati alla mano, Contarina ci ha assicurato che non esiste inquinamento di falda e che i parametri ambientali sono nella norma”.

I lavori andranno a risolvere, tra gli altri interventi, anche le problematiche di perdita del percolato e biogas con fenomeni piovosi eccezionali che si sono create in passato. Grazie alle nuove opere di risanamento e rifacimento sono previsti l’adeguamento e messa a norma della copertura finale (capping) per limitare le infiltrazioni delle acque superficiali derivanti da fenomeni piovosi intensi, la revisione del sistema di aspirazione e combustione di biogas, del sistema di gestione del percolato e di altre opere accessorie come il rifacimento della rete elettrica, dell’illuminazione esterna, dell’impianto idrico e la sistemazione di recinzioni e cancelli ove necessario.