Venerdì sera, al Campo sportivo di San Liberale, il sindaco di Treviso Mario Conte ha incontrato il Club Ex Calciatori Santa Bona, un nutrito gruppo di veterani del calcio che ancora oggi si ritrova a giocare e condividere momenti di convivialità. Il primo cittadino ha voluto ringraziarli per la donazione che il Club ha fatto per aiutare il popolo ucraino, ben 3mila euro, raccolti fra gli associati.