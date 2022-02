Eutanasia e cannabis, referendum inammissibili. Ne parliamo con l’Avvocato Domenico Menorello

Abbiamo intervistato l’avvocato padovano Domenico Menorello, uno dei legali che hanno contribuito a preparare il ricorso contro la proposta di referendum sull’eutanasia e del comitato per il NO alla legalizzazione della Droga: entrambi i ricorsi sono stati accolti dalla Corte costituzionale.

La Consulta ha infatti respinto la proposta dei referendum sull’eutanasia e per la legalizzazione della cannabis.