EUROVISION 2022 le pagelle della 1° semifinale

Albania , voto : 4

Spazio iniziatico tra folklore balcanico e reggaeton e qui la dicotomia imperversa sul risultato che sembra essere ignifugo, ma senza tante speranze.

Lettonia, voto : 4

Le nuances accese della band non bastano a convincere, tra il sax che ammicca all’ottanta e grinta fine a se stessa rimangono in attesa di ammainare la bandiera in prima istanza.

Lituania, voto: 5

Anni 20? Pensarlo non è peccato ma alla fine non regge il paragone o quantomeno viene frantumato da tutto quello che non riesce a trasmettere.

Svizzera, voto: 4,5

Arriva il chiodo prima del cantante e non si schioda più nulla, tra una ballata e un modo che svanisce immediato e maliardo.

Ucraina, voto : 7

Un mashup autentico, tra flauti e rap.Il cantante che ci manda diritti al meglio di ManuChao e il pensiero che sbanda da Kiev alle bombe.Ovvio che con questi ingredienti punti al podio.

Slovenia, voto: 5

Senza arte e gran parte non può convincere, forse l’importante è reinventare il partecipare.

Bulgaria, voto: 3

Prende la via degli spogliatoi senza passare dal palco, o forse si. Con il metallo anni 80 arrugginito.

Olanda, voto : 7

La lingua è audace ma la performance ti ammalia, minimale nell’incedere quanto convincente nell’enfasi del brano.Brava.

Moldavia, voto: 4

Tra fisarmonica e buone intenzioni il risultato è di quelli che ti chiedono di ritentare.Alla prossima.

Portogallo, voto :7

Il brano emoziona e porta diretto astuto e ammiccante al piacere dell’ascolto.Punta alto.

Croazia , voto : 6

Difficile da bocciare in quanto moderno e sollecitante, in ogni caso resta nel bilico tra voti che forse non arriveranno e piccole certezze.

Danimarca, voto : 6

Band,band,band…Ma forse non basta vista la piu’ totale idiosincrasia con le partiture musicali elementari.

Austria, voto : 6

Danza che ti passa, un refrain non di certo sorprendente ma che merita una chance.

Islanda, voto : 6

Soft and sisters, forse il treno per la finale ora ha il volto di un biglietto di seconda classe ma tant’è.

Grecia, voto : 7

Piace di soppiatto anche se potrebbe pagare pegno alla distanza, musicalmente nota.

Norvegia, voto : 6

Maschere gialle a gogò per la finale? Azzardare è lecito ma riguarda il futuro prossimo.

Armenia, voto : 7

Easy? Forse proprio per questo prenota un posticino verso il fine settimana, scaricando un file in pdf che somma delicatamente musica e testo.

Eurovision Song Contest 2022

22/21 Eventi di Mauro Lama