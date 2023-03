Europei Indoor di Atletica a Istanbul: -1

La delegazione azzurra è atterrata ieri in Turchia, 49 atleti gareggeranno su 19 discipline.

Parla il DT La Torre: “Euroindoor tappa importante verso le Olimpiadi di Parigi.

INSTANBUL – Manca un giorno all’inizio degli Europei Indoor di Istanbul. Dal 2 marzo al 5 marzo più di 600 atleti arrivati da 51 nazioni diverse, si contenderanno i titoli europei di Atletica Indoor.

Quale miglior occasione per fare esperienza? “È la manifestazione giusta, che non mette subito i nostri atleti di fronte al mondo ma che permette di esprimere le loro potenzialità. Passiamo dai 44 atleti convocati due anni fa a Torun ai 49 di Istanbul, un aumento fisiologico, che in parte rispecchia quanto la nostra atletica dopo le Olimpiadi di Tokyo si sia allargata oltre le sue punte”. Il DT Antonio La Torre, in partenza per la Turchia alla guida della Nazionale azzurra, parla di “un’atletica in movimento” e di un evento, gli Europei indoor.

Gli Europei sono da sempre la porta d’accesso al palcoscenico internazionale e di conseguenza il momento giusto per far fare esperienza in pista soprattutto agli atleti più giovani.

“Concependo il 2023 e il 2024 come un blocco unico che ci porta a Parigi – aggiunge il DT – Istanbul sarà un filtro verso i Mondiali di Budapest dell’estate e un altro passaggio importante in funzione dei Giochi Olimpici. Mi piace sottolineare che mai come quest’anno i nostri atleti sono stati cercati e invitati nei meeting internazionali, a partire dal circuito Gold dell’Indoor Tour. Questo è molto significativo: non possiamo nasconderci, tutti guardano quello che facciamo, veniamo dal terzo posto nella classifica a punti di Monaco. Non facciamoci illusioni, però: in Europa nessuno ci regala nulla e in generale troveremo gare tostissime, in un continente che sta sfornando fenomeni, da Bol a Warholm, da Ingebrigtsen a tanti altri”.

Se da altre nazioni la competitività è alta e gli atleti citati dal CT La Torre stanno di volta in volta creando nuovi record e standard da battere, nel nostro team italiano possiamo vantare ben 12 atleti in testa tra i primi 5 posti della classifica europea.

Uno spettacolo da non perdere.

L’evento in Italia sarà trasmesso dai canali in chiaro di RaiSport e di Rai2, e sui canali streaming di Raiplay per una più ampia copertura delle gare, le dirette in streaming infatti copriranno finestre di tempo più ampie permettendo una maggiore visione del campionato. Di seguito gli orari delle dirette.

Giovedì 2 marzo

16.55-18.30 diretta tv RaiSport

16.55-19.30 diretta streaming RaiPlay

Venerdì 3 marzo

6.55-11.15 diretta streaming RaiPlay

8.50-11.15 diretta tv RaiSport

16.55-19.30 diretta tv RaiSport

19.30-19.50 diretta streaming RaiPlay

Sabato 4 marzo

7.00-10.25 diretta tv RaiSport

16.30-19.05 diretta tv Rai 2

Domenica 5 marzo

8.00-12.00 diretta streaming RaiPlay

8.10-11.40 diretta tv RaiSport

17.00-19.05 diretta tv Rai 2

Le tabelle delle gare dei nostri azzurri le trovate sul sito della FIDAL

https://www.fidal.it/content/Euroindoor-2023-gli-orari-degli-azzurri/145939

Credits Ph. Colombo/FIDAL