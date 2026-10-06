European Golden Boy 2026: svelati i 25 finalisti a Villa Fürstenberg

Annunciati a Villa Fürstenberg i 25 finalisti under 21, con un valore di mercato complessivo pari a 1.303.000.000 euro, in corsa per il premio Absolute Best. Oltre alla competizione sul campo l’appuntamento evidenzia anche il ruolo sociale dello sport nel confronto delle nuove generazioni.

VENEZIA MESTRE – È stata la storica dimora veneta Villa Fürstenberg a Mestre, sede di Banca Ifis, a fare da teatro all’annuncio ufficiale dei 25 finalisti dell’European Golden Boy 2026. L’evento, condotto dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago e dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi alla presenza dell’ideatore Massimo Franchi, segna la fase decisiva per l’assegnazione del prestigioso premio Absolute Best, che vedrà una giuria internazionale di 50 giornalisti di tutta Europa chiamata a eleggere il miglior calciatore Under 21 della stagione. I 25 finalisti, con un valore di mercato complessivo pari a 1.303.000.000 euro, cresciuto del 56,65% rispetto a quello di gennaio 2026, rappresentano 14 Nazioni, con la Spagna in testa in classifica (4 giocatori) seguita da Germania, Brasile e Francia (3) e poi Grecia e Argentina (2). Con 8 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga (6), Bundes Liga (5) e Serie A (3).

La lista dei candidati, elaborata dal main partner Transfermarkt e da 5 “illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card”, propone nomi di rilievo come Pau Cubarsí del Barcellona e il giovanissimo Lennart Karl (classe 2008) del Bayern Monaco, mentre figura l’assenza dell’attaccante del Barcellona Lamine Yamal per la norma del regolamento che impedisce di vincere il trofeo per due volte.

I 25 finalisti dell’European Golden Boy 2026

Pos. Giocatore Anno Nazione Club 1 Pau Cubarsí 2007 Spagna Barcellona 3 Ayyoub Bouaddi 2007 Marocco Manchester City 4 Warren Zaïre-Emery 2006 Francia PSG 5 Yan Diomande 2006 Costa d’Avorio Real Madrid 6 Luka Vušković 2007 Croazia Brighton 7 Victor Froholdt 2006 Danimarca Porto 8 Myles Lewis-Skelly 2006 Inghilterra Arsenal 9 Rayan 2006 Brasile Bournemouth 10 Jorrel Hato 2006 Olanda Chelsea 11 Lennart Karl 2008 Germania Bayern Monaco 12 Estêvão 2007 Brasile Chelsea 13 Endrick 2006 Brasile Real Madrid 14 Junior Kroupi 2006 Francia Bournemouth 15 Gianluca Prestianni 2006 Argentina Benfica 16 Kōnstantinos Karetsas 2007 Grecia Borussia Dortmund 17 Saïd El Mala 2006 Germania Colonia 18 Jon Martín 2006 Spagna Real Sociedad 19 Marc Bernal 2007 Spagna Barcellona 20 Kerim Alajbegović 2007 Bosnia-Erzegovina Juventus 21 Finn Jeltsch 2006 Germania Stoccarda Wild Card Charalampos Kōstoulas 2007 Grecia Brighton Wild Card Joane Gadou 2007 Francia Borussia Dortmund Wild Card Franco Mastantuono 2007 Argentina Fiorentina Wild Card Rodrigo Mora 2007 Portogallo Roma Wild Card Xavi Espart 2007 Spagna Barcellona



Ma oltre alle candidature, la serata si è trasformata anche in un’occasione di riflessione sulla responsabilità e sul ruolo sociale dello sport nei confronti delle nuove generazioni. Nel suo intervento d’apertura, l’amministratore delegato di Banca Ifis, Raffaele Zingone, ha sottolineato l’importanza del concetto di “Dual Career”, ricordando come lo sport e lo studio debbano avanzare assieme e come la carriera sportiva non sia un ostacolo alla formazione scolastica o accademica. Zingone ha evidenziato come queste giovani promesse del calcio siano inserite in ambienti e dinamiche complesse, esposti a forti pressioni mediatiche ed economiche, rendendo indispensabile un percorso che li aiuti a governare sé stessi e a trasformare l’eccellenza sportiva in un valore umano duraturo.

Gli interventi che si sono succeduti sul palco, che hanno visto protagonisti Carmelo Carbotti (Responsabile Strategic Marketing & Research di Banca Ifis), Federico Mari e Lina Souloukou, hanno così mostrato come l’European Golden Boy superi la sola ricerca del talento individuale, e abbia a cuore l’importanza di una collaborazione che permetta di aiutare questi giovani atleti a crescere sia sul campo che fuori.

In un ambiente calcistico e mediatico abituato a correre e a pretendere risultati immediati, la pazienza è stata indicata come una qualità preziosa: i club hanno il compito di affiancare ai ragazzi strutture idonee sia sul piano fisico sia psicologico, garantendo loro il diritto di commettere errori — dentro e fuori dal campo — per imparare ad affrontarli e diventare uomini adulti.

Infine Nicola Boscaro (Chief Revenue Officer del Venezia Fc) e Andrea Rogg (direttore operativo del Venezia Fc) hanno illustrato la visione infrastrutturale del Venezia FC attraverso i progetti “Ca’ Venezia” e “Bosco dello Sport”, sottolineando l’importanza del

legame tra sport, strutture e comunità.

L’incontro si è concluso ricordando l’appuntamento finale, fissato per il mese di novembre, quando si rivelerà il vincitore dell’Absolute Best 2026.

L’ultimo aggiornamento dell’European Golden Boy Top 100 è disponibile al seguente link:

https://www.europeangoldenboy.com/european-golden-boy-top-100-powered-bytransfermarkt/

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