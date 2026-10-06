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European Golden Boy 2026: svelati i 25 finalisti a Villa Fürstenberg

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Annunciati a Villa Fürstenberg i 25 finalisti under 21, con un valore di mercato complessivo pari a 1.303.000.000 euro, in corsa per il premio Absolute Best. Oltre alla competizione sul campo l’appuntamento evidenzia anche il ruolo sociale dello sport nel confronto delle nuove generazioni.

VENEZIA MESTRE – È stata la storica dimora veneta Villa Fürstenberg a Mestre, sede di Banca Ifis, a fare da teatro all’annuncio ufficiale dei 25 finalisti dell’European Golden Boy 2026. L’evento, condotto dal direttore di Tuttosport Guido Vaciago e dalla giornalista di Sky Sport Federica Lodi alla presenza dell’ideatore Massimo Franchi, segna la fase decisiva per l’assegnazione del prestigioso premio Absolute Best, che vedrà una giuria internazionale di 50 giornalisti di tutta Europa chiamata a eleggere il miglior calciatore Under 21 della stagione. I 25 finalisti, con un valore di mercato complessivo pari a 1.303.000.000 euro, cresciuto del 56,65% rispetto a quello di gennaio 2026, rappresentano 14 Nazioni, con la Spagna in testa in classifica (4 giocatori) seguita da Germania, Brasile e Francia (3) e poi Grecia e Argentina (2). Con 8 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga (6), Bundes Liga (5) e Serie A (3).

La lista dei candidati, elaborata dal main partner Transfermarkt e da 5 “illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Card”, propone nomi di rilievo come Pau Cubarsí del Barcellona e il giovanissimo Lennart Karl (classe 2008) del Bayern Monaco, mentre figura l’assenza dell’attaccante del Barcellona Lamine Yamal per la norma del regolamento che impedisce di vincere il trofeo per due volte.

I 25 finalisti dell’European Golden Boy 2026

Pos.GiocatoreAnnoNazioneClub
1Pau Cubarsí2007SpagnaBarcellona
3Ayyoub Bouaddi2007MaroccoManchester City
4Warren Zaïre-Emery2006FranciaPSG
5Yan Diomande2006Costa d’AvorioReal Madrid
6Luka Vušković2007CroaziaBrighton
7Victor Froholdt2006DanimarcaPorto
8Myles Lewis-Skelly2006InghilterraArsenal
9Rayan2006BrasileBournemouth
10Jorrel Hato2006OlandaChelsea
11Lennart Karl2008GermaniaBayern Monaco
12Estêvão2007BrasileChelsea
13Endrick2006BrasileReal Madrid
14Junior Kroupi2006FranciaBournemouth
15Gianluca Prestianni2006ArgentinaBenfica
16Kōnstantinos Karetsas2007GreciaBorussia Dortmund
17Saïd El Mala2006GermaniaColonia
18Jon Martín2006SpagnaReal Sociedad
19Marc Bernal2007SpagnaBarcellona
20Kerim Alajbegović2007Bosnia-ErzegovinaJuventus
21Finn Jeltsch2006GermaniaStoccarda
Wild CardCharalampos Kōstoulas2007GreciaBrighton
Wild CardJoane Gadou2007FranciaBorussia Dortmund
Wild CardFranco Mastantuono2007ArgentinaFiorentina
Wild CardRodrigo Mora2007PortogalloRoma
Wild CardXavi Espart2007SpagnaBarcellona


Ma oltre alle candidature, la serata si è trasformata anche in un’occasione di riflessione sulla responsabilità e sul ruolo sociale dello sport nei confronti delle nuove generazioni. Nel suo intervento d’apertura, l’amministratore delegato di Banca Ifis, Raffaele Zingone, ha sottolineato l’importanza del concetto di “Dual Career”, ricordando come lo sport e lo studio debbano avanzare assieme e come la carriera sportiva non sia un ostacolo alla formazione scolastica o accademica. Zingone ha evidenziato come queste giovani promesse del calcio siano inserite in ambienti e dinamiche complesse, esposti a forti pressioni mediatiche ed economiche, rendendo indispensabile un percorso che li aiuti a governare sé stessi e a trasformare l’eccellenza sportiva in un valore umano duraturo.

Gli interventi che si sono succeduti sul palco, che hanno visto protagonisti Carmelo Carbotti (Responsabile Strategic Marketing & Research di Banca Ifis), Federico Mari e Lina Souloukou, hanno così mostrato come l’European Golden Boy superi la sola ricerca del talento individuale, e abbia a cuore l’importanza di una collaborazione che permetta di aiutare questi giovani atleti a crescere sia sul campo che fuori.
In un ambiente calcistico e mediatico abituato a correre e a pretendere risultati immediati, la pazienza è stata indicata come una qualità preziosa: i club hanno il compito di affiancare ai ragazzi strutture idonee sia sul piano fisico sia psicologico, garantendo loro il diritto di commettere errori — dentro e fuori dal campo — per imparare ad affrontarli e diventare uomini adulti.

Infine Nicola Boscaro (Chief Revenue Officer del Venezia Fc) e Andrea Rogg (direttore operativo del Venezia Fc) hanno illustrato la visione infrastrutturale del Venezia FC attraverso i progetti “Ca’ Venezia” e “Bosco dello Sport”, sottolineando l’importanza del
legame tra sport, strutture e comunità.

L’incontro si è concluso ricordando l’appuntamento finale, fissato per il mese di novembre, quando si rivelerà il vincitore dell’Absolute Best 2026.

L’ultimo aggiornamento dell’European Golden Boy Top 100 è disponibile al seguente link:
https://www.europeangoldenboy.com/european-golden-boy-top-100-powered-bytransfermarkt/

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