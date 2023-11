EuroCup: Reyer ancora sconfitta

Ennesima sconfitta in EuroCup per l’Umana Reyer Venezia che non riesce ancora a vincere fuori casa. Vince il Besiktas Istanbul per 74-68.

ISTANBUL – EuroCup ancora sfortunata per l’Umana Reyer Venezia. Dopo la prima vittoria avvenuta al Taliercio la scorsa settimana contro la bestia nera Badalona, ecco un’altra sconfitta sul campo difficile del Besiktas. A Istanbul infatti termina 74-68, complice una serata terribile al tiro da 3 (5/25) e le molte palle perse (ben 11). Il tutto nonostante l’equilibrio a rimbalzo (34-33 per Venezia) e le buona prove di Spissu e Wiltjer (rispettivamente 22 e 14 di valutazione).

La partita

Quintetto base invariato rispetto a quello schierato contro Varese: dentro Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori con Parks nemmeno convocato per infortunio.

Parte subito bene il Besiktas, con Coach Spahija costretto a chiamare il time out dopo solo un minuto di gioco sul 5-0. Al rientro Tessitori segna subito su assist di Casarin, ma le difficoltà in attacco continuano e a metà quarto è 11-4. Simms prova a dare la scossa (13-9 al 6’30”), anche se il primo quarto rimane di marca turca, fino al 25-16 del 10′.

Nel secondo periodo entra il quintetto piccolo formato da De Nicolao, Spissu, Tucker, Wiltjer e Simms: gli orogranata recuperano progressivamente punto su punto, trascinati dal capitano, iniziando a ragionare in attacco e chiudendosi meglio in difesa, costringendo il Besiktas al time out dopo il primo sorpasso (29-30 al 14’30”). L’Umana Reyer mantiene un margine tra 1 e 3 punti nella seconda metà di periodo, anche caricando di falli i lunghi avversari (2 Delgado, 3 Yigitoglu e Durmaz) e tocca nel penultimo possesso il 37-42 con Tessitori, anche se sulla sirena arriva la tripla di Mitchell per il 40-42.

Il terzo quarto inizia con Tessitori e Spissu che firmano il 40-47, ma è un fuoco di paglia, nonostante la reattività a rimbalzo offensivo e la voglia in difesa, gli orogranata si bloccano: il canestro di Wiltjer del 43-49 al 23’30” resta l’ultimo dell’Umana Reyer fino a quello di Spissu al 27′, che la riporta avanti sul 51-52. L’inerzia resta però turca e il periodo si chiude 61-54.

L’ultimo quarto si apre con il 61-56 di Simms, anche se la palla continua a faticare ad entrare, così al 32’30” è 67-56. Brown Jr. e Brooks provano a dare la scossa (67-60 al 34’30”), costringendo la panchina del Besiktas al time out. L’Umana Reyer prova a non mollare (70-64 al 36′), con intensità difensiva, ma pagando le basse percentuali in attacco. Al 38’30” arriva comunque il 72-68 di Wiltjer, con anche il possesso per riavvicinarsi ulteriormente ma sulla persa di De Nicolao a -41” (dopo che Wiltjer aveva messo la tripla del -1 qualche istante dopo il fallo di Mitchell) finisce 74-68.

Domenica alle 16 altra trasferta per l’Umana Reyer, attesa a Pistoia per confermare la testa della classifica. Martedì 7 (ore 20) invece si tornerà al Taliercio per giocare in EuroCup con il fanalino di coda Lubiana.

Le dichiarazioni post partita

Coach Neven Spahija dopo la partita di Istanbul contro il Besiktas:

“Complimenti al Besiktas per la vittoria, hanno giocato molto bene con grande agonismo. Sfortunatamente il punteggio basso non ci ha permesso di vincere perché il basket non è solo difesa, dove abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo sbagliato tanti tiri aperti nel secondo tempo. Per portare a casa partite come questa non puoi sbagliare così tanto. Abbiamo chiuso buone statistiche: 55% da due, 92% in lunetta, vincendo la lotta a rimbalzo e distribuendo più assist del Besiktas. 5 su 25 da tre è troppo poco nella pallacanestro. Congratulazioni ancora al Besiktas, noi continuiamo a lavorare per migliorare“.

Il tabellino

Parziali: 25-16; 40-42; 61-54

Besiktas: Mathews 11, Hammonds 13, Aksu ne, Needham 13, Ugurlu 3, Arslan 2, Durmaz 2, Mitchell 15, Arna ne, Konan 1, Yigitoglu 2, Delgado 12. All. Alimpijevic.

Umana Reyer: Spissu 15, Tessitori 8, Casarin 2, De Nicolao 7, O’Connell 2, Janelidze ne, Brooks 4, Simms 9, Wiltjer 10, Brown Jr. 8, Tucker 3. All. Spahija.

Photo Credits: Reyer.it