Estrazione del Million Day di oggi, 23 marzo 2021

Il Million Day è il nuovo gioco con cui è possibile vincere fino a 1 milione di euro al giorno, e, dalla sua recente introduzione, sono sempre di più sono i vincitori milionari. Diversamente dal Gioco del Lotto e da altre lotterie, l’estrazione del Million Day avviene quotidianamente, tutti i giorni alle ore 19.00 ed è possibile effettuare la giocata per concorrere ai premi del giorno stesso fino alle 18.45, mentre dalle 19.15 per quelli del giorno successivo.

Per partecipare è sufficiente compilare la schedina del Million Day online o in ricevitoria al costo di 1 euro e scegliere una sequenza di cinque numeri compresi tra 1 e 55.

Di seguito i numeri estratti nel Million Day di oggi, martedì 23 marzo:

2 38 41 45 50

Dopo 42 estrazioni si fa ancora attendere il numero 26, che mantiene il podio dei ritardatari seguito dal 48 mancante da 35 estrazioni e, al terzo posto, il 15 che non esce da 27 estrazioni. Subito fuori dal podio il 32 mancante da 24 estrazioni e il 5 che non esce da 23 estrazioni. Infine, il 39 e il 4 che non escono entrambi da 21 estrazioni e il 40 che non esce da 19 estrazioni.

Secondo la Smorfia napoletana al numero 26 è associata la figura di Sant’Anna, madre di Maria, quindi nonna di Gesù, simbolo della famiglia ed anche la protettrice delle gestanti. Chissà se nella prossima estrazione sarà la protettrice di un altro lieto evento nella vita, la vincita di un milione di euro. Il 48, il secondo numero ritardatario, è forse uno dei più noti e uno tra i numeri che più vengono giocati e utilizzati come punto di riferimento, perché il suo significato è infatti “o muort che pparla“a ribadire lo stretto legame tra morti nei sogni e numeri del lotto. Infine, il numero 15 nella smorfia napoletana viene rappresentato dal ragazzo, cioè chi non è più bambino e che sta entrando nella fase adolescenziale. Il termine ragazzo proviene dall’arabo raqqāṣ, che significa portalettere, fattorino, corriere: si spera che alla prossima estrazione sia portatore di buone notizie.

In ogni caso, se l’estrazione di oggi non fosse andata bene, è possibile giocare in anticipo la propria combinazione anche per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive, partecipando quindi a 20 estrazioni, così da non dover aspettare il termine di ognuna per poter giocare con quella successiva.

È possibile giocare al Million Day in ricevitoria oppure online o tramite l’applicazione My Lotteries, dove, oltre al vantaggio di potersi divertire comodamente da qualsiasi luogo avendo accesso a tutte le funzionalità in pochi click, è possibile ottenere, una volta registrati, offerte promozionali e bonus di benvenuto che consentono anche ai meno esperti di cimentarsi con questo gioco.

Per aumentare le probabilità di vittoria, inoltre, è possibile consultare la sezione delle statistiche del Million Day, in cui si possono trovare i numeri fortunati, i numeri frequenti o quelli che non vengono estratti da molto tempo.

In caso di vincita, si può riscuotere l’importo aggiudicato direttamente attraverso la propria area personale o, in alternativa, mostrando in ricevitoria la schedina vincente, anche se telematica.

