Estrazione del Million Day di oggi, 21 febbraio 2021

Il Million Day è il più giovane tra i giochi a sorteggio legati a vario titolo al noto tabellone dei 90 numeri, lo stesso usato per il Lotto e il Super Enalotto, per intenderci. Nato nel febbraio 2018, compie giusto 3 anni, si differenzia dagli altri giochi perché il più alto numero giocabile è il 55. Condivide con il Lotto, invece, il totale dei numeri (5) che possono essere estratti in modo da comporre la sequenza vincente. Di seguito la cinquina appena estratta:

20 – 6 – 15 – 25 – 7

Per verificare se e in che misura si è vinto controlla l’estrazione Million Day di oggi alle 19 o di qualsiasi altro giorno a scelta dal momento che l’estrazione avviene alle 19 di ogni giorno. Ovviamente il giorno dell’estrazione deve coincidere con quello della giocata. Altra caratteristica interessante del Million Day è che si può vincere col 5 ma non solo, a partire da 2 numeri centrati tra quelli sorteggiati si viene premiati con una vincita. Gli importi disponibili sono fissi e non legati al montepremi. Ecco la tabella riassuntiva dei premi disponibili.

NUMERI ESTRATTI PREMI IN EURO 2 2,00 3 50,00 4 1.000,00 5 1.000.000,00

È possibile giocare al Million Day presso le ricevitorie autorizzate oppure online nei portali che rendono disponibile questo gioco e che siano inclusi tra quelli autorizzati per il gioco a distanza. La lista, puntualmente aggiornata, è disponibile nell’apposita sezione del website dell’Agenzia Dogane e Monopoli. La riscossione delle vincite dipende dall’importo vinto. Fino a 1.000,00 € è possibile ritirare l’importo direttamente presso la ricevitoria in cui si è giocato oppure farselo accreditare sul proprio conto di gioco se si è partecipato online. La vincita più importante deve essere riscossa necessariamente presso una filiale della Banca Intesa oppure presso il concessionario che ha raccolto la giocata, previa esibizione scontrino vincente.

Trattandosi di un’estrazione giornaliera i ritardi delle uscite dei numeri sono più contenuti rispetto al Lotto, ma per sempre ragguardevoli. Attualmente sono assenti da 40 estrazioni i numeri 34 e 18. Secondo la smorfia napoletana il numero 18 rappresenta il sangue, mentre il 34 rappresenta la testa (capa).

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti