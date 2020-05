Estese le modalita’ d’accesso alle cure odontoiatriche

La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha approvato una delibera con cui vengono estese le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale della branca “Odontostomatologia”.

“Il provvedimento, in particolare, allarga ai cittadini non vedenti e sordi la categoria riferita alla ‘vulnerabilità sanitaria’ – sottolinea l’assessore Lanzarin -. Contemporaneamente, quella riferita alla ‘vulnerabilità sociale’ è stata estesa ai pazienti titolari di esenzione (7R2) perché di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 e appartenenti ad un nucleo familiare fiscale avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore a € 36.151,98. Con questo provvedimento, inoltre, si dispone che le tariffe attualmente vigenti siano mantenute, specificando che la copertura per gli oneri relativi all’erogazione, in regime di esenzione. delle prestazioni riguardanti l’odontostomatologia che ammontano a 100.000 euro trovino copertura nell’ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del fondo sanitario regionale”.

La delibera approvata, infine, delinea l’avvio di una sperimentazione, della durata di un anno, di una struttura ambulatoriale dedicata alle emergenze odontostomatologiche, attiva 24 ore su 24 nei giorni festivi e prefestivi. La sede prevista è presso l’Ulss 8 Berica di Vicenza e, per l’anno 2020, avrà un finanziamento di 180.000 euro.

