Essere genitori: missione possibile. Ciclo di incontri sulla figura genitoriale ai giorni nostri

L’Amministrazione Comunale di Silea invita i cittadini a partecipare al ciclo di incontri “Essere genitori: missione possibile” rivolta agli educatori che intendono approfondire il tema della genitorialità e della comunicazione con le nuove generazioni.

Gli incontri, organizzati in collaborazione con la Cooperativa Comunica, saranno tenuti da educatori e formatori esperti della Cooperativa ARRCA NOVA: si svolgeranno di mercoledì sera, alle ore 20.30 con cadenza quindicinale, presso la sala del Centro Tamai, in Piazza Trevisani del Mondo a Silea.

Locandina ciclo di incontri

Si inizia mercoledì 16 marzo con il primo incontro dal titolo “Genitori efficaci, un obiettivo raggiungibile” con l’obiettivo di focalizzare il ruolo di educatore che può svolgere ogni adulto, aumentando la fiducia in sé stessi e migliorando la relazione con i propri figli.

Si continua il 30 marzo con “Comunicare in modo efficace con i propri figli”, un viaggio nei criteri di mediazione come strumenti utili per instaurare un’efficace comunicazione all’interno della famiglia.

Il 13 aprile si analizzeranno le situazioni concrete in cui i genitori si sentono e si individueranno modalità di comunicazione diverse ed efficaci, sotto il titolo di ” Quando la comunicazione tra genitori e figli diventa difficile”.

La serata conclusiva del 27 aprile, dal titolo “Facciamo i compiti” cercherà di approfondire gli atteggiamenti virtuosi per aiutare i propri figli a essere più autonomi nello svolgimento dei compiti scolastici e, più in generale, trovare piacere nell’apprendimento.

“Con questa rassegna di incontri vogliamo fornire ai genitori degli strumenti concreti per aumentare la percezione e fiducia nel ruolo di educatore primario che l’adulto deve svolgere in famiglia: questi 2 anni hanno sovraccaricato le relazioni familiari in modo decisamente eccessivo. Fermarsi a riflettere sulle dinamiche e modalità comunicative e relazionali è funzionale all’individuazione di nuovi equilibri per il benessere di bambini, ragazzi e adulti” sottolinea Angela Trevisin, Assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Silea

Gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro le ore 12:00 del giorno precedente al seguente link: https://iscrizionicomunica.org/essere-genitori-missione-possibile/