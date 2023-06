Esperienze estive di Volontariato per i giovani della Marca Trevigiana

TREVISO – Dare una concreta possibilità ai ragazzi delle superiori di fare una esperienza di volontariato durante il periodo estivo è l’obiettivo del progetto del Csv Belluno Treviso, rivolto ai giovani dai 14 anni del Trevigiano. Una proposta che, di anno in anno, ottiene sempre più riscontro su tutto il territorio provinciale. Solo negli ultimi due anni sono stati coinvolti circa 90 studenti impegnati in esperienze di volontariato in oltre 40 realtà associative.

In vista dell’estate, il “Laboratorio” è al lavoro con lo stesso scopo: si sono appena conclusi tre incontri informativi ai quali hanno partecipato 75 persone tra studenti, genitori e docenti. «Attraverso il progetto “Laboratorio Scuola Volontariato” ci si rivolge in particolare ai giovani che frequentano le scuole superiori per dar loro modo di vivere un’esperienza di cittadinanza attiva nei diversi enti che nel territorio sono impegnati in servizi a favore della collettività: associazioni, cooperative sociali, fondazioni. Questo con la sicurezza di una rete che include gli istituti scolastici e le coperture di tipo assicurativo garantite dal Csv» spiega la presidente, Elisa Corrà.

Sono diversi gli ambiti in cui i giovani possono impegnarsi: ambiente ed animali, bambini e ragazzi, economia di giustizia e commercio equo solidale, disabilità, marginalità, migranti, salute, anziani, cultura.

Svolgere un servizio di volontariato permette di sviluppare le competenze di cittadinanza indicate dall’Unione Europea cioè la “capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale”. In particolare si sviluppano, in un contesto non formale, le competenze personali e sociali, attraverso situazioni nuove e confrontandosi con altri; si apprende come relazionarsi e comunicare in modo efficace, a lavorare in gruppo e per il conseguimento di obiettivi comuni, affrontando in modo creativo problemi e criticità.

Per info: Csv Belluno Treviso | [email protected]