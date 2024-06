Esperienze Estate 2024 con Latteria Perenzin a San Pietro di Feletto

Trascorrere un pomeriggio estivo alla Latteria Perenzin permette di scoprire l’arte dell’affinamento dei formaggi e di gustare una degustazione guidata con vini locali

SAN PIETRO DI FELETTO (TV) – Dedicarsi un pomeriggio estivo alternativo presso il caseificio di Latteria Perenzin rappresenta un’occasione speciale per esplorare l’abilità di perfezionare formaggi e apprezzare una degustazione guidata con abbinamenti di vini locali, situati nelle belle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, un sito del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Ecco di seguito le esperienze disponibili.

Diventa maestro affinatore per un giorno

L’esperienza inizia con una visita guidata al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura. I partecipanti possono immergersi nel mondo dei formaggi, scoprendo i segreti dell’affinamento. Un momento speciale è l’accesso al Caveau dei Formaggi Riserva Speciale, dove è possibile conoscere il Capra Tonka e Vermouth, formaggio vincitore di numerosi premi internazionali. I partecipanti creano una propria caciotta affinata, personalizzando il gusto con spezie e aromi, seguito da una degustazione guidata di 4 formaggi affinati presso il Degustarium.

Costo: 40 euro | Durata: circa 2 ore

Quando: ogni venerdì alle 16.00 in italiano e alle 10.30 in inglese, o su prenotazione a [email protected].

Visita al museo Premiata Latteria Perenzin e degustazione guidata

Un tour guidato del Museo Premiata Latteria Perenzin e dei magazzini di stagionatura, seguito da una degustazione guidata di 4 formaggi dell’azienda presso il Degustarium.

Costo: 25 euro | Durata: 1 ora e mezza

Quando: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle 16.30 in italiano e alle 11.00 in inglese.

Cheese making experience

Un’esperienza completa che include una lezione pratica di caseificazione presso l’Azienda Agricola Castello di Formeniga. Dopo aver prodotto una caciotta fresca, i partecipanti possono gustare una merenda del casaro e visitare gli animali della fattoria. Segue una visita guidata al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura, con una degustazione sensoriale di 4 formaggi presso il Degustarium.

Costo: 95 euro | Durata: circa 3 ore

Quando: 29 giugno, 27 luglio e 31 agosto, o su prenotazione a [email protected].

Super gold tour con Emanuela Perenzin

Un tour esclusivo con Emanuela Perenzin, maître fromager della Guilde Internationale des Fromagers, includendo una visita approfondita al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura. L’esperienza culmina con un gioco sensoriale e una degustazione di 4 formaggi Super Gold del World Cheese Awards, abbinati a 4 vini del territorio presso il Degustarium.

Costo: 100 euro | Durata: circa 2 ore

Quando: mercoledì 11 luglio alle 11.00 in inglese e alle 16.30 in italiano, o su prenotazione a per@perenzin.com.

Per maggiori informazioni e prenotazioni delle esperienze, visitare perperenzin.it/prenota-esperienze/ o perperenzin.it/prenota-buonoregalo/.

Bottega & Cheese Bar: specialità di Latteria Perenzin

Il PER Bottega & Cheese Bar a Treviso ospita turisti da tutto il mondo, offrendo visite al nuovo Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura. La maître fromager Emanuela Perenzin, insieme ai figli Matteo ed Erika, guida la produzione di formaggi pluripremiati. Una nuova aggiunta è la cake designer Roberta Strawberry Hill, nota per le sue torte e cupcakes personalizzati a base di robiola di capra e ricotta del caseificio, disponibili su ordinazione. Roberta, insieme a Rita, cuoca del PER, gestisce anche i brunch ogni sabato dalle 10.00 alle 14.00, oltre a offrire un goloso menu da asporto per feste a casa, con taglieri di formaggi e salumi che possono essere personalizzati per eventi speciali come compleanni e battesimi.

Per informazioni e prenotazioni dei prodotti, contattare [email protected]m o WhatsApp 0438 34874.