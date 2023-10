Esordio amaro per l’Umana Reyer Venezia in EuroCup. Gli orogranata sono stati sconfitti 76-69 dai London Lions.

LONDRA – Nonostante un buon Tessitori, l’Umana Reyer paga le assenze di Wiltjer (infortunato) e Janelidze (motivi personali) e stecca la prima in EuroCup. La squadra veneziana parte anche bene, toccando anche il +11 nel terzo quarto ma le basse percentuali (32% da 3 punti e 55% dalla lunetta) e le palle perse (18) portano alla sconfitta per 76 a 69.

Non bastano i 16 punti e 6 rimbalzi di Tessitori, i 10 punti con 6 assist di Spissu e i 10 con 8 rimbalzi di Simms.

La partita

Viste le assenze, la squadra di Coach Spahija parte con Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori, protagonista fin dalle prime giocate di un match inizialmente in equilibrio. Dopo il primo vantaggio veneziano (7-8 al 2’30”), i padroni di casa si riportano avanti a metà quarto (11-8), con l’Umana Reyer che riprende però in mano l’inerzia dopo il time out di coach Spahija e, soprattutto con il controllo sotto le plance (12-5 il conto dei rimbalzi al 10′), tocca due volte il +8 e chiude il periodo sul 17-25.

Le difficoltà orogranata a trovare continuità al tiro e qualche palla persa di troppo (11 nel primo tempo) permettono ai Lions di rientrare in parità a quota 25 al 12′, con un equilibrio sostanziale per tutto il secondo quarto, che finisce con il rientro negli spogliatoi sul 38-41.

Il secondo tempo inizia ottimamente per gli orogranata, che attaccano con pazienza e ottima circolazione e quando infilano dall’arco scavano fino al 40-51 al 23’30”, mostrando le qualità del proprio gioco corale. Londra prova a restare a galla con i rimbalzi offensivi e, dal 44-54 del 26’30”, rientrano con un break di 8-0, andando all’ultimo intervallo sul 54-56.

Le squadre continuano a rispondersi colpo su colpo anche nel periodo conclusivo, con l’Umana Reyer due volte a +3, ma sono i Lions che avanzano al 33’30”, con time out di coach Spahija sul 63-61, che però non riesce a rimettere in ritmo offensivo gli orogranata, a secco per 4’30” e sotto 69-63 al 37’30”. L’Umana Reyer si riavvicina fino al -1 (70-69) a 52” dalla sirena, ma non basta: finisce 74-69.

Il prossimo match di EuroCup prevede per l’Umana Reyer l’esordio al Taliercio contro i francesi del Paris Basketball l’11 ottobre alle 20 al Taliercio, dopo la trasferta di campionato di Pesaro.

Il commento del Coach

Queste le dichiarazioni di Coach Neven Spahija post partita:

“È una sconfitta dura, ma salutare, molto salutare. Oggi non meritavamo di vincere, voglio congratularmi con coach Bozic e i London Lions. Hanno giocato con intelligenza e costrutto dall’inizio, sapevamo cosa dovevano fare. Noi oggi non abbiamo giocato la nostra pallacanestro, né in attacco né in difesa. Abbiamo tantissime cose su cui lavorare. Per questo dico che questa è una sconfitta che ci servirà e ci aiuterà. Siamo all’inizio della stagione e abbiamo un lungo percorso davanti a noi per migliorare ed essere migliori.

Probabilmente è la peggior partita da quando sono alla Reyer, ma questo non toglie nulla a coach Bozic che ha preparato molto bene la gara con il suo staff.

Infine ci tengo molto a ringraziare i tanti sostenitori reyerini presenti stasera, sono molto dispiaciuto e mi scuso per la sconfitta”.

Il tabellino

Parziali: 17-25; 38-41; 54-56

Lions: Olaseni 10, Taylor 5, Soluade 2, C. Morgan 6, Nelson 6, Sharma 7, Phillip 8, Sandy ne, Kaboza ne, Grantham 23, M. Morgan 9. All. Bozic.

Umana Reyer: Spissu 10, Tessitori 16, Casarin 3, De Nicolao ne, O’ Connell 4, Parks 7, Brooks 6, Simms 10, Brown Jr. 4, Tucker 9. All. Spahija.

Photo Credits: reyer.it