Esempio di civiltà e pura rarità

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un pensionato di Mogliano, che loda il senso civico di due persone residenti nel Quartiere di Marocco, che la scorsa settimana si sono dedicate a ripulire dalle immondizie un lungo tratto del fossato di Via Marignana

Egregio Direttore,

sono un semplice cittadino e mi permetto di scriverLe questa lettera sperando la possa pubblicare con evidenza e se possibile al più presto.

Domenica mattina, come tutti i giorni, vado a camminare alternando vari percorsi; domenica scorsa ho deciso di percorrere la Via Marignana (strada famosa e molto frequentata).

Abitando in Via Gatta mi è abbastanza comoda da raggiungere, mi sono messo di buona lena in cammino alle 9 circa del mattino e dopo aver percorso circa tre chilometri, in lontananza ho visto due persone che salivano e scendevano dal fossato ai lati della Via; mi sono avvicinato e ho constatato che queste due persone vestite con tuta da lavoro e munite di guantoni e pinze, stavano raccogliendo con dei sacchi grandi tantissima immondizia lasciata o lanciata dai finestrini in corsa da gente maleducata e irrispettosa: bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti, sacchetti pieni di immondizie!

Mi sono sentito in dovere di fermarmi e ringraziarli per quello che stavano facendo per noi tutti: sono marito e moglie che abitano nel Quartiere della Marignana. In soli tre chilometri avevano già riempito due sacchi grandi vetro e plastica e due sacchi di cartacce!

Mi sono sentito in dovere di scriverLe per informarLa caro Direttore, perché queste due esimie persone possano essere ringraziate dando a tutti un esempio concreto di umiltà e civiltà!

A nome di tutti noi cittadini, GRAZIE!