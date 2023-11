Equamente al lavoro, per la parità retributiva e pensionistica in Veneto

Al via le azioni della Regione Veneto per il sostegno all’occupazione femminile: dalla parità retributiva a quella pensionistica. Allarme pensioni: le donne oggi percepiscono il 49,53% in meno rispetto agli uomini. Dal Registro delle Imprese Virtuose, alla campagna di comunicazione multicanale, fino agli incontri di sensibilizzazione negli istituti superiori del territorio: la strategia della Regione Veneto per la parità di genere.

VENEZIA – Scelte professionali influenzate dalla situazione familiare, stereotipi di genere relativi alla responsabilità di cura, minore partecipazione al mondo del lavoro, maggiore partecipazione al lavoro non retribuito, largo utilizzo del part time anche involontario, interruzioni di carriera più frequenti, segregazione settoriale: queste sono le maggiori cause delle importanti differenze salariali e contributive tra donne e uomini emerse dal convegno che si è tenuto venerdì 10 novembre al Palazzo Grandi Stazioni della Regione Veneto a Venezia per la presentazione della campagna “Equamente al Lavoro”, promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro.

Solo alcuni numeri significativi: 9,2% è il tasso delle lavoratrici italiane a rischio povertà; 79esima è la posizione dell’Italia nella parità di genere; 27,9% è la percentuale delle donne manager in Italia; 19,7% è la differenza di genere rispetto al tasso di occupazione in Italia. Ma soprattutto: a livello pensionistico, le donne percepiscono il 49,53% in meno rispetto degli uomini. Su una media maschile di 1817 euro mensili, le donne registrano una pensione di 900 euro.

Per contrastare questi dati – che saranno anche i claim della campagna Equamente al Lavoro – la Regione del Veneto ha messo in campo strategie e mezzi per promuovere la parità di genere, come annunciato nel testo della Legge Regionale 3 “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all’occupazione femminile stabile e di qualità” approvata dal Consiglio Regionale del Veneto il 15 febbraio 2022.

“Il calo demografico è un problema che coinvolge tutti e sono troppe oggi le donne che rinunciano ad avere un figlio per timore di perdere competitività dal punto di vista lavorativo – ha commentato l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità Elena Donazzan – Da Assessore regionale alle Pari Opportunità, insieme allo staff della Regione del Veneto, abbiamo investito sia nel sostegno all’imprenditoria femminile che nell’orientamento e accompagnamento al lavoro delle donne con l’obiettivo di garantire un’occupazione stabile, anche incentivando le misure di conciliazione tra vita lavorativa e familiare”. “Lo scorso anno in Veneto – ha aggiunto – abbiamo registrato un dato positivo dal punto di vista dell’occupazione femminile, ma dobbiamo continuare a lavorare anche per quanto riguarda la diseguaglianza salariale. Un gap che deriva, spesso, dall’interruzione della carriera da parte delle donne dopo la maternità. È questa una sfida che dobbiamo affrontare insieme, anche lavorando sulla sensibilizzazione. Oltre alla certificazione di genere le imprese hanno oggi un nuovo strumento volontaristico, il codice di autodisciplina di imprese responsabili in favore della maternità, iniziativa del Governo Meloni coerente con le nostre politiche regionali, per un’impresa a misura di mamma e di bambino”.

“In termini di parità di genere siamo purtroppo ancora indietro a livello europeo – ha spiegato il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone – Nonostante il dato sul Gender Pay Gap sembri premiare il nostro Paese, infatti, il divario di genere reale in termini di guadagni orari, numero di ore retribuite e tasso di occupazione è pari in Italia al 43% a fronte di una media europea del 36,2%, mentre considerando l’uguaglianza di genere anche al di là della sfera lavorativa siamo al 13° posto nell’UE. Oggi, ad esempio, 4 donne su 10 entrano nel mercato del lavoro veneto con un contratto a tempo parziale, a fronte di una media del 21% per gli uomini, e questa è una delle cause delle differenze salariali di genere, oltre a un maggior numero di ore di lavoro non retribuite, ad esempio per carichi di cura o familiari, una carriera di lavoro più discontinua e una maggiore presenza di donne in settori con livelli retributivi inferiori. Per aumentare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e contribuire a un miglioramento della parità di genere sono necessari interventi mirati a diversi livelli: più trasparenza retributiva, politiche di welfare e di conciliazione vita-lavoro, sia in termini di incentivi che di servizi, e azioni di formazione e istruzione, in particolare nell’area STEM”.

Per Filippo Pagano, Direttore regionale INPS Veneto, anche “la regolazione normativa è una leva per cambiare le prospettive, ma deve mutare la percezione globale sull’equilibrio di genere. A partire dalla contrattazione collettiva, che non distingue tra uomo e donna: se solo l’indice Uniemens tenesse conto anche del genere, ci sarebbe un parametro ulteriore per poter capire, analizzare e aggiornare il quadro normativo. La fotografia attuale dell’importo medio delle pensioni non lascia spazio a molti commenti: le donne percepiscono il 49,53% in meno rispetto degli uomini. Su una media maschile di 1817 euro mensili, le donne registrano una pensione di 900 euro. Certo, la fotografia di oggi non sarà quella dei prossimi anni, ma il sistema contributivo attuale risente troppo della frammentarietà tipica del mercato del lavoro femminile. Il rischio è che le donne saranno più esposte a situazioni di povertà al momento dell’uscita dal mercato del lavoro. Un dato infine sulla Certificazione di Genere, che consente alle aziende sopra i 50 dipendenti di avere uno sgravio fiscale fino a 50mila euro annui: in Veneto ne hanno fatto richiesta lo scorso anno solo 23, su un totale di poco meno di 400 in Italia”.

Come illustrato da Silvia Cavallarin, coordinatrice UO 7 di Veneto Lavoro, la campagna “Equamente al Lavoro” si svilupperà sui mezzi di comunicazione e stampa, ma anche attraverso una serie di eventi sul territorio con associazioni di categoria, professionisti, imprese e iniziative nelle scuole per sensibilizzare le diverse province venete sul tema. Si inizierà con 7 convegni regionali, uno per ogni provincia del Veneto che si svolgeranno nel corso del 2024 (14 dicembre Rovigo; 26 gennaio Padova; 16 febbraio Vicenza; 8 marzo Belluno; 17 aprile Treviso; maggio Verona; 13 giugno Venezia) in collaborazione con le Consigliere di Parità provinciali e IIL – Ispettorato Interregionale del Lavoro Area Nord-Est – al fine di promuovere una riflessione sul tema della discriminazione nei luoghi di lavoro e dare risalto in particolare alle disparità salariali e alle buone pratiche che contrastano tale fenomeno, coinvolgendo studiosi ed esperti della materia e gli stakeholder del territorio. Parallelamente verrà portata avanti un’attività di sensibilizzazione sull’importanza della parità retributiva rivolta agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università del Veneto. Ma una delle novità più attese sarà il Registro regionale delle imprese virtuose rispetto alla parità di genere: sono previste attività di sensibilizzazione verso aziende, istituzioni e parti sociali, nonché attività di formazione specialistica per la diffusione del sistema.

Inoltre Veneto Lavoro, in collaborazione con l’Osservatorio di Veneto Lavoro, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università degli Studi di Padova, porterà avanti uno studio sulla differenza di retribuzione tra uomini e donne che lavorano in Veneto e le diverse componenti che entrano in gioco, con un focus sulle migliori pratiche a supporto di una maggiore uguaglianza salariale delle donne in Veneto utili ad elaborare politiche e programmi che riducano il Gender Pay Gap.

All’evento di presentazione della campagna hanno partecipato inoltre Santo Romano, Direttore Area Politiche economiche, capitale umano e programmazione comunitaria della Regione del Veneto, Vanessa Camani, consigliera regionale e promotrice della legge regionale n. 3/2002, Gaetano Zilio Grandi, Prorettore e Ordinario Diritto del Lavoro Università Ca’ Foscari, Paolo Stefan, Direttore del Fondo Pensione Solidarietà Veneto, Sabrina Gaeta, Direzione Interregionale del Nord Ispettorato Nazionale del Lavoro, Francesca Torelli, Consigliera di Parità del Veneto, Patrizia Gobat, Consulenti del lavoro, Presidente Comitato Unitario Professionisti (C.U.P.) Veneto, e Mariangela Semenzato, Presidente Comitato Pari opportunità Ordine degli Avvocati di Venezia.