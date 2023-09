“Enzo Ferrari: Oltre il Mito”, il film di Michael Mann in gara a Venezia

Nel suggestivo scenario della Mostra del Cinema di Venezia, il film “Enzo Ferrari: Oltre il Mito,” diretto da Michael Mann. Si prepara a svelare la drammatica e straordinaria vita del leggendario fondatore della Scuderia Ferrari. Questo atteso lungometraggio promette di gettare una luce nuova e affascinante sulla figura di Enzo Ferrari, il quale ha segnato indelebilmente la storia dell’automobilismo sportivo.



Un’immersione nella vita di Enzo Ferrari

Michael Mann, rinomato per il suo talento nel raccontare storie di personaggi complessi e appassionanti, si è dedicato anima e corpo alla realizzazione di questa pellicola biografica. Promette di andare oltre la superficie, esplorando gli aspetti più intimi e poco conosciuti della vita di Enzo Ferrari.

Il film è un viaggio nel tempo che ci porterà dalle umili origini di Enzo nella piccola cittadina di Modena, attraverso le difficoltà dell’adolescenza e le sfide dell’industria automobilistica italiana degli anni ’20. Mann ci guiderà attraverso i momenti più significativi della carriera di Enzo. Dai primi passi nel mondo delle corse automobilistiche fino alla creazione dell’emblema mondialmente riconosciuto, il “Cavallino Rampante”.



La mente brillante dietro il Marchio

Una delle principali promesse del film è quella di gettare luce sulla genialità di Enzo Ferrari. Non solo era un abile pilota e meccanico, ma anche un visionario imprenditore che ha saputo trasformare la sua passione per le auto in un impero automobilistico. La sua dedizione alle competizioni automobilistiche lo ha portato a creare alcune delle vetture più iconiche della storia, e il film esplorerà questo processo creativo unico.



La passione e le sfide personali

Nonostante il successo nella sua carriera, Enzo Ferrari ha dovuto affrontare numerose sfide personali e tragedie. Esplorerà la complessità dell’uomo dietro il volante e dietro il marchio. Sarà un’opportunità per il pubblico di scoprire i sacrifici e le decisioni difficili che ha dovuto prendere nel corso della sua vita.



Il contesto storico

Il film non si limiterà a raccontare la vita di Enzo Ferrari, ma fornirà anche uno sguardo approfondito sul contesto storico in cui ha vissuto. Saranno evidenziate le sfide politiche ed economiche che hanno influenzato la sua carriera e il destino della Scuderia Ferrari.

“Enzo Ferrari: Oltre il Mito,” promette di essere un’opera cinematografica che va oltre il cliché del mito e offre una visione completa e appassionante della vita di Enzo Ferrari. Sarà un’opportunità per il pubblico di scoprire la genialità, la passione e le sfide personali di uno degli uomini più iconici della storia dell’automobilismo. La Mostra del Cinema di Venezia offre il palcoscenico perfetto per la presentazione di questa pellicola che, senza dubbio, lascerà il segno nella storia del cinema e dell’automobilismo.

Crediti fotografici: Eros Hoagland per Biennale Cinema

A.G.