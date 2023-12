Entusiasmo a Messina per il calcio balilla disabili

La stagione agonistica della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB) si è chiusa nel fine settimana dall’1 al 3 dicembre con tante attività ospitate a Messina. Nella città siciliana, infatti, sono emersi i nomi dei vincitori – al termine di una serrata battaglia – della Coppa Italia e del Campionato Italiano, organizzati da Mediterranea Eventi, con la compartecipazione ed il patrocinio del Comune di Messina.

MESSINA – I verdetti – emersi dal PalaRussello – hanno espresso la vittoria (nel singolo Pro) di Domenico Smario(Mocrini Linus), battendo in finale Daniele Riga (Abr IlCalbioBalilla). Ultimo gradino del podio per Roberto Silvestro (POLHA-VARESE Associazione Polisportiva per Disabili). Nel doppio Pro, hanno trionfato Daniele Riga (Abr Uzzo) – Luigi Iannone (ASD PowerSport Basilicata) davanti a Vito Loris Bonaldo – Francesco Perin (La Barena) e alla coppia formata da Francesco Valente (Calcio Balilla Sport) e Lorin Bagdasar (POLHA-VARESE Associazione Polisportiva per Disabili). Nella classe semi-pro, i nuovi campioni italiani sono Gianluca Vuodo – (ASD PowerSport Basilicata) e Lorin Bagdasar (POLHA-VARESE Associazione Polisportiva per Disabili). Secondi Luciano Gigante – Enzo Bonvissuto (POLHA-VARESE Associazione Polisportiva per Disabili) mentre al terzo posto Francesco Vento – Dino De Leo (Mediterranea Eventi).

Per la Coppa Italia maschile trionfo di Riga – Iannone, di fronte a De Florio – Silvestro e Smario – Rotino. Tra le donne Alessia Rundo (Mediterranea Eventi) ha battuto Teresa Adduce (PowerSport Basilicata). Rundo è poi riuscita a concedere il bis anche nel Campionato Italiano. Le premiazioni sono state precedute dalle note suonate dalla banda della Brigata Aosta.

Nella mattina di venerdì, inoltre, è giunto al termine anche il progetto di inclusione TUTTINSIEME “OSO FONDAZIONE VODAFONE & FONDAZIONE CON IL SUD” che ha coinvolto varie scuole. Il torneo interscolastico si è concluso con l’Istituto “Nino Martoglio” di Belpasso che è salito sul gradino più alto del podio. Secondo posto per il “Pietro Piazza” di Palermo, mentre al terzo posto l’Istituto “Scelsa” di Palermo e al quarto l’Istituto “Garibaldi” di Enna ed il “Terzo” di Milazzo.

“Il bilancio che posso stilare al termine di questa tre giorni intensa è assolutamente fantastico – ha commentato Francesco Bonanno, presidente della FPICB –. Devo complimentarmi con gli organizzatori e ringraziare l’amministrazione comunale che ha sostenuto questa iniziativa che è stata un vero un successo, in termine di partecipazione di atleti (una cinquantina, ndr) e di pubblico. Qui a Messina abbiamo conosciuto nuovi amici“. Analizzando poi i risultati sportivi, Bonanno ha sottolineato come nuovi volti siano riusciti a salire sul podio: “fa molto piacere vedere nuove promesse e nuovi talenti, questo dimostra come il nostro movimento sia in continua crescita“.

In Sicilia, in occasione della giornata mondiale dei diritti dei disabili è stato organizzato anche un torneo dimostrativo DIR, con la proclamazione del vincitore, vale a dire la squadra Pro Sport Ravanusa.

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori che ritroviamo nelle parole di Alfredo Finanza, presidente di Mediterranea Eventi: “Siamo orgogliosi e onorati di essere stati scelti dalla Federazione per la tappa conclusiva della stagione. Speriamo che sia l’inizio di un lungo percorso da intraprendere insieme. Ringrazio tutto lo staff, i partner, i volontari e ovviamente l’amministrazione comunale. Abbiamo creato un gioco di squadra che ha funzionato perfettamente“.

L’evento si è svolto con la collaborazione del Comitato Italiano Paralimpico, ITSF e USacli e con il supporto di SuperAbile Inail, Inail, ErreaPro, Roberto Sport, Handytech, OffCarr e Autonomy. Partner locali dell’iniziativa sono stati AISM Sicilia, Triptop, Autoscuola Urso, New Delta, Orso in Duomo, Eureka, Explorer Informatica, Lustru ‘I Luna, Birrificio Messina, Cuppari Service e ANGLAT Messina.