Ennesima pesante sconfitta del Venezia al Penzo. Il Crotone rifila un secco 1-3 agli arancioneroverdi.

Nella 28° giornata del campionato di serie BKT, il Venezia ospita al Penzo il Crotone. I leoni cercano disperatamente la vittoria in casa che non arriva ormai da sette partite, gli ospiti sono in gran forma, provengono da una striscia di tre vittorie consecutive, puntano alla quarta per posizionarsi al secondo posto in classifica.

Dionisi, con la difesa in piena emergenza, continua ad affidarsi al 4-3-1-2. Rientra dopo un lungo infortunio Marino. L’ex Firenze in campo dal primo minuto in mediana. In attacco torna titolare lo squalo Capello in tandem con Longo. Stroppa conferma il 3-5-2 con nove undicesimi della squadra che ha battuto il Pisa. Sulla fascia Gerbo al posto di Mazzotta e nel reparto offensivo in coppia con Simy, Messias che sostituisce Armenteros, fermato da una gastroenterite in albergo prima della partita.

Sul campo il match è a senso unico già dalle prime battute, il Crotone aggredisce alto il Venezia prendendo subito le redini della partita. Passano appena 12’ che il risultato già si sblocca a favore dei pitagorici: Lancio millimetrico di Molina per l’inserimento centrale di Benali che con un tocco morbido buca la porta di Pomini siglando il suo sesto centro stagionale. Arriva al 25’ una timida reazione degli arancioneroverdi che fiorano il pareggio da corner con Casale che schiaccia di testa ma la palla esce di un soffio. Gli ospiti vanno nuovamente in gol al 36’ grazie a Marrone che sfrutta uno schema su punizione e di testa, su perfetto invito di Messias, sigla la sua terza marcatura stagionale. I leoni si fanno vedere dalle parti di Cordaz solo nel finale, al 45’, Molinaro sfonda a sinistra, gran sinistro di Capello in area di rigore ma il portiere rossoblù è attento e respinge in angolo.

Nell’intervallo Dionisi prova a cambiare il destino della partita lasciando negli spogliatoi Capello sostituito da Zigoni ma sono ancora i pitagorici ad andare a rete al 47’ con un gran destro da fuori di Benali che si insacca alle spalle di Pomini. Gli arancioneroverdi cercano di reagire, al 51’ punizione di Aramu, Casale sottoporta sbaglia, calciando incredibilmente a lato. Nuovamente i leoni in avanti al 55’, bel lancio di Casale, Zigoni viene travolto da Cordaz con un’azione al limite del regolamento, ma Longo a porta vuota si divora il goal della bandiera. Il Crotone amministra il triplice vantaggio. Il Venezia trova finalmente il goal all’83’: Zigoni tocca dietro per Caligara che fa partire un missile dai 25 metri imparabile per Cordaz. Due minuti dopo è ancora occasione per i leoni, Aramu centra in basso da destra, ma è ancora Longo a divorarsi un goal da zero metri. Dopo cinque minuti di recupero, con il triplice fischio dell’arbitro Serra si chiude l’incontro con il risultato di Venezia-Crotone 1-3.

Nel post-partita mister Dionisi ha così commentato il match: “Abbiamo giocato contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà. Ci sono stati degli errori sulle situazioni dei primi due gol, dove abbiamo fatto quello che non dovevamo. Nel secondo tempo abbiamo reagito, abbiamo provato a rimettere in piedi la partita nonostante fossimo sotto di tre gol. Abbiamo creato tante occasioni, forse più che in altre volte ma va detto che abbiamo anche concesso delle palle gol. Volevamo vincerla, e poi abbiamo fatto di tutto per riprenderla a dimostrazione del fatto che la squadra è ancora viva. Avevamo una difesa inedita e non siamo riusciti, come tutte le squadre del resto, ad allenarla visto il turno infrasettimanale appena trascorso e questo aspetto un pochino ha pesato, fermo restando che Marino, oggi al rientro dopo il lungo infortunio, ha disputato una buona gara.”

Dionisi potrebbe essere messo in discussione a seguito del netto ko della sua squadra. Il Taboo del Penzo continua a non essere sfatato, ma non solo, il Venezia non riesce a fare punti neanche più in trasferta. Sono infatti quattro le partite perse nelle ultime sei giornata dal campionato di Serie BKT. Gli arancioneroverdi si trovano in zona playout con sette punti di vantaggio sul terzultimo posto, in questo momento occupato dal Trapani, a quota 25 punti.

Nella prossima gara di campionato, i leoni saranno ospiti del Pordenone nel posticipo di lunedì 16 marzo alle ore 21.

Photocredits: VeneziaFC

Commenta la news

commenti