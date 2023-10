Emil Banca Grand Tour 2023: un viaggio incantato tra Ferrara e dintorni

FERRARA – Il Grand Tour Emil Banca 2023 sta per fare tappa nella pittoresca città di Ferrara e nei suoi dintorni. Quest’anno, all’undicesima edizione, il Grand Tour prosegue nella sua missione di promuovere le bellezze dell’Emilia attraverso percorsi turistici sostenibili che mettono in risalto il ricco patrimonio culturale e naturale della regione.

La provincia di Ferrara, con la sua ricca storia e la sua posizione sulle rive del fiume Po, offre un’esperienza straordinaria sia per gli amanti della storia che per chi desidera trascorrere una giornata all’aperto nel suggestivo scenario del Delta, tra valli e canneti.



Nel cuore della città estense, tre affascinanti percorsi

Palazzo Schifanoia: Dopo un accurato restauro seguito al terremoto del 2012, il Museo Schifanoia offre un’esperienza immersiva ed emozionale. Questo palazzo, originariamente costruito alla fine del 1300, rappresenta la residenza “per schifar” (ovvero “schivar” la noia) e fu poi ampliato da Borso d’Este, rendendolo sontuoso e unico. Visita guidata tra Medioevo e Rinascimento: Questo itinerario attraverso le strade principali della città ti condurrà attraverso il Ghetto ebraico, la Cattedrale, il Castello Estense e molto altro, offrendoti una panoramica completa della storia di Ferrara. Visita guidata al Castello Estense: Questa fastosa dimora, nota anche come Castello di San Michele, fu costruita nel 1385 per il controllo politico e militare del territorio. Il tour proseguirà attraverso i principali monumenti della città.

Per coloro che desiderano esplorare le bellezze al di fuori della città, ci sono alcune incredibili opzioni:

Visita guidata alla Pieve di San Giorgio : Questa antica chiesa risalente al 569 d.C. è una delle più antiche dell’Emilia-Romagna e offre un’atmosfera di serenità e spiritualità.

: Questa antica chiesa risalente al 569 d.C. è una delle più antiche dell’Emilia-Romagna e offre un’atmosfera di serenità e spiritualità. Biciclettata alla scoperta delle Valli di Argenta : Questo itinerario ti immergerà nella storia del territorio e nella conservazione della fauna d’acqua dolce.

: Questo itinerario ti immergerà nella storia del territorio e nella conservazione della fauna d’acqua dolce. Viaggetto sul Po grande : Una navigazione panoramica lungo il fiume Po, offrendoti una prospettiva insolita della città e l’opportunità di avvistare la fauna locale.

: Una navigazione panoramica lungo il fiume Po, offrendoti una prospettiva insolita della città e l’opportunità di avvistare la fauna locale. Tour nel centro storico di Portomaggiore: Questo itinerario ti porterà attraverso una passeggiata ricca di storia, culminando in Piazza XX Settembre.

















Prossime tappe

E non finisce qui! Il Grand Tour Emil Banca proseguirà il 12 novembre a Parma città e provincia, continuando a promuovere lo sviluppo locale e la valorizzazione dell’economia, della cultura e della natura dei territori in cui la banca opera. Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni, le associazioni di categoria, le aziende, le realtà no profit e i privati che collaborano a questo progetto.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle prenotazioni sono disponibili sul sito www.emilbancatour.it o contattando la segreteria organizzativa, Laboratorio delle Idee, al numero 051 273861 (dal lunedì al venerdì, 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00).