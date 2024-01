Emergenza granchio blu: sostegno ai pescatori in protesta

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo “totale e incondizionato sostegno” ai pescatori che oggi manifestano contro l’incalzante problema del Granchio Blu.

VENEZIA. Oggi, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il suo “totale e incondizionato sostegno” ai pescatori del Veneto che protestano contro l’invasione del Granchio Blu, definendo la loro mobilitazione un segno di disperazione.

La situazione, infatti, rappresenta una vera e propria calamità per il comparto della pesca, minacciando la produzione di vongole, di cui il Veneto è il principale produttore nazionale con 52.000 quintali all’anno, e della cozza dop con i suoi 20.000 quintali.

In un momento critico per l’industria ittica veneta, il Presidente Zaia ha sottolineato la necessità urgente di dichiarare lo stato di calamità per il settore, al fine di attivare misure nazionali e garantire risorse necessarie per sostenere i pescatori colpiti da questa emergenza. La proposta di remunerare gli operatori del settore per la pesca del Granchio Blu è stata avanzata come una possibile soluzione per affrontare le conseguenze economiche di questa crisi senza precedenti.

“È essenziale”, ha dichiarato Zaia, “che il governo nazionale agisca rapidamente per affrontare questa tragedia che rischia di compromettere gravemente il settore ittico veneto. Stiamo già impegnando fondi regionali, anche quelli comunitari, ma una risposta nazionale coordinata è fondamentale per proteggere l’industria della pesca e garantire una sostenibilità a lungo termine”.

Il Presidente ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione con le Università e Veneto Agricoltura per continuare le sperimentazioni e trovare soluzioni innovative per contrastare il proliferare del Granchio Blu. Mentre la protesta dei pescatori continua a mettere in luce la loro difficile situazione, il Veneto si prepara a una sfida senza precedenti nella conservazione del suo ricco patrimonio ittico.