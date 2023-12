Emergenza freddo, 14 nuovi posti letto all’asilo notturno di via Pasubio

A partire da lunedì 18 dicembre e fino al 29 febbraio 2024 sarà attivo il servizio “Emergenza freddo”, ospitato dall’asilo notturno di via Pasubio 17, a favore delle persone senza fissa dimora e in grave stato di marginalità provenienti dal territorio. Il servizio consisterà nell’offrire un ricovero notturno, pasti (cena e colazione) e servizi per l’igiene personale a favore di 14 ospiti (oltre ai 20 già accolti in regime ordinario). L’accesso delle persone avverrà a partire dalle 20 con uscita la mattina successiva tra le 7 e le 8.30. L’assessore alla Città Inclusiva Tessarolo: «Pasti caldi e un letto dove dormire: aiutiamo le persone in difficoltà».

TREVISO – «Anche quest’anno il Comune riuscirà a garantire un’accoglienza straordinaria nei mesi più freddi alle persone senza fissa dimora che dicono in strada grazie ad uno sforzo organizzativo ed economico e al supporto gestionale di Nova Facility che già cura e gestisce i servizi alla grave marginalità nel Comune di Treviso», spiega l’assessore alla Città Inclusiva del Comune di Treviso, Gloria Tessarolo.

«Da lunedì fino a fine febbraio il Comune è pronto ad ospitare nuovi posti letto e quindi 14 persone in più rispetto alla normale accoglienza che garantisce tutto l’arco dell’anno. Questo tipo di accoglienza ovviamente è straordinaria per tamponare gli effetti del freddo. Questa iniziativa è in condivisione anche con quelle promosse da Caritas e dalla rete territoriale in connessione con Sant’Egidio che nei prossimi mesi potenzierà la presenza in strada. Grazie a questa collaborazione contiamo di offrire un sostegno alle persone che vivono in strada permettendo loro di avere sempre un pasto caldo e un posto dove passare la notte»