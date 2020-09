Elle Galleria d’Arte. Fiera del Miniquadro

Grazie al successo della prima edizione della Fiera del Miniquadro che ha visto Artisti di varia provenienza con esposte opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e merletti di Burano, la Fiera anche quest’anno viene riproposta come la precedente, ospitando opere di Artisti Contemporanei e opere di Artisti Storici provenienti da collezioni private.

La durata dell’esposizione sarà dal 10 a 23 ottobre ma le opere dovranno pervenire in galleria dal 2 al 7 ottobre per l’allestimento e a versamento effettuato.

Piccole opere ma grandi affari, come potrà senz’altro sottolineare il nostro ospite straordinario Prof. Vittorio Sgarbi che commenterà la Manifestazione gli Artisti Contemporanei aderenti, il giorno 17 ottobre alle ore 18.30.

Tutto ciò, verrà anche documentato sulla pagina ufficiale FB della galleria e in ELLE Galleria d’Arte – Gruppo Pubblico in grande espansione

CRITERI di AMMISSIONE

L’adesione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità. Le opere dovranno rispettare le seguenti misure: elaborati di qualsiasi tipo e supporto comprese le fotografie. Non dovranno superare il formato A3 ( 297 x 420 mm.) esclusa cornice. Gli elaborati pittorici su tela o cartoncino telato se non di formato A3, non dovranno superare i cm 30 x 45, esclusa cornice. Le opere scultoree dovranno avere dimensioni simili anche in profondità ed essere accompagnate da adeguato supporto. Ogni artista può partecipare con una o più opere a tema libero ed in piena libertà stilistica e tecnica. Le opere bidimensionali potranno essere con o senza cornice, con o senza vetro purché dotate di apposita attaccaglia.

È previsto inoltre un incontro conviviale con il prof. Sgarbi con un numero limitato di prenotazioni.

Per l’iscrizione ed ulteriori informazioni per BANDO e SCHEDA di ISCRIZIONE contattare il sito www.ellegalleria.it, lo 3479225107 oppure [email protected]

Viste le numerose richieste di adesioni il termine di iscrizioni è stato prorogato al 13 settembre

