Elezioni nella Marca, minima affluenza ai seggi

Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 giugno, ha votato nella Marca poco più di un decimo degli aventi diritto

Sono 55 i Comuni della Marca Trevigiana chiamati al voto questo weekend, per scegliere chi amministrerà il territorio per i prossimi cinque anni.

L’eventuale ballottaggio è previsto solo per cinque di loro – Mogliano Veneto, Paese, Preganziol e Vittorio Veneto – in caso di vittoria non netta al primo turno.



Urne aperte fino alle 23

L’auspicio è che, abituata a votare domenica e lunedì, la gran parte degli aventi diritto al voto abbia deciso di recarsi oggi alle urne: c’è tempo fino alle 23 di stasera (e si vota anche per le Europee).

Intanto arrivano i dati dei tre comuni più virtuosi di ieri pomeriggio. Sono stati Morgano (21,20%), Preganziol (21%) e Mogliano Veneto (19,32%). Male invece Cison di Valmarino (8,79%), Vazzola (11,11%) e Loria (12.28%).

È possibile seguire i dati dell’affluenza in diretta sul sito del Ministero dell’Interno.