Elezioni Europee 2024, tutto quello che c’è da sapere

Le elezioni europee del 2024 in Italia si terranno l’8 e il 9 giugno, e i cittadini sono chiamati a scegliere i 76 membri del Parlamento Europeo che rappresenteranno il paese a livello comunitario.

ITALIA. Le elezioni europee in Italia si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Per poter votare, è necessario avere compiuto 18 anni. Ecco alcune informazioni importanti riguardo le modalità di voto e le procedure per gli elettori italiani e i cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia.

Qual è la data delle elezioni?

Le elezioni europee in Italia si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024.

Quanti membri del Parlamento Europeo sono eletti?

L’Italia eleggerà 76 membri del Parlamento Europeo.

Come sono eletti i membri del Parlamento Europeo?

Secondo la legge elettorale europea, tutti i paesi membri devono utilizzare un sistema elettorale proporzionale, garantendo l’assegnazione dei seggi in base ai voti ricevuti dalle diverse liste. In Italia si utilizza il voto di preferenza, che consente agli elettori di indicare da una a tre preferenze all’interno della stessa lista, a condizione che, in caso di due o tre preferenze, i candidati scelti siano di sesso diverso.

Chi sono i candidati alle elezioni europee?

I candidati sono cittadini italiani che hanno almeno 25 anni o cittadini di altri paesi membri residenti in Italia iscritti nelle apposite liste aggiunte. Devono possedere i requisiti di eleggibilità previsti dall’ordinamento italiano e non devono essere decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

Per quali partiti politici è possibile votare?

Si può votare per i partiti o gruppi politici che abbiano regolarmente depositato il loro simbolo presso il Ministero dell’Interno e presentato le liste di candidati alle Corti d’Appello dei capoluoghi di circoscrizione. Le liste devono essere sottoscritte da un minimo di 30.000 a un massimo di 35.000 elettori della circoscrizione.

Qual è la soglia di sbarramento per i partiti politici?

Per partecipare all’assegnazione dei seggi, le liste devono ottenere almeno il 4% dei voti validi espressi a livello nazionale.

Quante e quali sono le circoscrizioni per le elezioni europee?

In Italia, ci sono cinque circoscrizioni elettorali per le elezioni europee: Nord Occidentale, Nord Orientale, Centrale, Meridionale, Insulare. A ciascuna circoscrizione è assegnato un numero di seggi proporzionale alla popolazione residente. Gli elettori votano nelle liste della propria circoscrizione di residenza.

Il voto è obbligatorio?

In Italia, il voto è libero e non obbligatorio. Secondo l’articolo 48 della Costituzione italiana, “Il suo esercizio è dovere civico”.

Chi può votare?

In Italia, possono votare alle elezioni europee:

Cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni.

Cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, o cittadini italiani residenti all’estero.

Cittadini UE che si sono registrati per votare in Italia entro il termine stabilito.

Dove si vota?

Gli elettori votano nel seggio elettorale indicato sulla tessera elettorale, corrispondente alla sezione del luogo di residenza. Per chi vota da un altro Stato membro dell’UE o da un Paese extra UE, le procedure sono diverse, e possono votare nei consolati o nel Comune italiano di origine, a seconda dei casi. Chi vota in Italia ma si trova in circostanze particolari (come degenti in ospedale, elettori non deambulanti, militari, poliziotti, vigili del fuoco, e altri) ha condizioni speciali di voto.

Cosa portare al seggio elettorale?

Per votare, è necessario un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Supporto per gli elettori con disabilità

Per gli elettori con disabilità, esistono varie modalità di assistenza per facilitare il voto. Per esempio, chi è degente in ospedale può votare nel luogo di ricovero, mentre gli elettori con gravi infermità possono votare da casa. Alcuni comuni organizzano servizi di trasporto pubblico per elettori non deambulanti.

Altri dettagli importanti

Non è possibile votare per corrispondenza.

Non è possibile votare online.

Non è possibile votare per procura.

Dove trovare informazioni sulle elezioni?

Per ulteriori informazioni sulle elezioni europee, si può consultare il sito web ufficiale del Ministero dell’Interno, la sezione dedicata alle elezioni europee, o il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per informazioni sul voto all’estero.