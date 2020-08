Elezioni comunali. Scaduti ieri alle ore 12 i termini per la presentazione delle liste

E’ scaduto infatti alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di liste e candidati per la prossima tornata di voto, in cui gli elettori saranno chiamati anche ad esprimersi sul referendum nazionale per la riduzione del numero dei parlamentari, per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto, nonché, per quelli residenti nel nostro Comune, anche per le Municipalità.

Per quanto riguarda le Comunali, in lizza, per i 36 posti in Consiglio comunale, ben 590 candidati, suddivisi in 18 diverse liste.

Nel pomeriggio, a Ca’ Farsetti, si è svolto il sorteggio con cui si è stabilita la posizione delle varie liste all’interno dei manifesti e della scheda elettorale.

Procedure invece bloccate per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo delle Municipalità, in quanto una delle liste (in corsa in tutte le circoscrizioni) non ha presentato correttamente tutti i documenti necessari, e avrà tempo alcuni giorni per presentare un eventuale ricorso.

Al momento, sulla base delle documentazioni presentate correttamente, sono in corsa:

– per Venezia Murano Burano 2 candidati presidenti e 7 liste

– per Lido Pellestrina 2 candidati presidenti e 7 liste

– per Mestre Carpenedo 2 candidati presidenti e 7 liste

– per Favaro 2 candidati presidenti e 8 liste

– per Marghera 2 candidati presidenti e 7 liste

– per Chirignago Zelarino 2 candidati presidenti e 8 liste.