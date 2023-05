Elezioni comunali a Vedelago: il candidato sindaco Giuseppe Romano si presenta

VEDELAGO – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Venezia e di Treviso.

Per il Comune di Vedelago i candidati sindaci sono quattro: Marco Perin, Fiorenza Morao, Renzo Franco e Giuseppe Romano. Conosciamo quest’ultimo.



Giuseppe Romano, candidato sindaco a Vedelago

Sono Giuseppe Romano, 60 anni, imprenditore agricolo; sposato con Emanuela e padre di due figli.

Ho accettato la candidatura a sindaco del comune di Vedelago per la coalizione di centro destra insieme al popolo civico, per offrire il mio entusiasmo e la mia passione nell’amministrare Vedelago.

Mi conoscete, non sono una persona da grandi fronzoli. Mi piace parlare il giusto e lavorare molto. E lo farò con e per Vedelago, con la stessa grinta messa in campo nelle mie lunghe esperienze: dal Consorzio Fidi, al Consorzio Bonifica Piave, passando per Fondazione Villa Emo.

Credo fermamente nel valore dell’associazionismo. L’anima della nostra comunità. Un mondo spesso nascosto ma essenziale nell’arrivare dove la pubblica amministrazione talvolta non giunge.

Credo nel valore del cambiamento come motore per l’innovazione. Non potremmo mai crescere senza mettere in discussione il passato e il presente.

Credo sia necessario affrontare con fermezza, chiarezza e determinazione tutte le questioni insolute del nostro territorio.

Un territorio meraviglioso da amare, tutelare e custodire.

In queste settimane abbiamo realizzato un programma chiaro, preciso e puntuale in collaborazione con i molti nostri concittadini che hanno già scelto di supportarci.

Un programma concreto, prima di tutto. Perché di parole e promesse inattese ne abbiamo sentite anche troppe.

Un programma serio. Perché amministrare il nostro Comune non è un gioco o qualcosa da affrontare con superficialità.

Un programma di rilancio, perché il nostro territorio merita di essere ambizioso e di guardare alle sfide del futuro con la consapevolezza di poter arrivare a grandi traguardi. Insieme.

Qui il programma di mandato e la presentazione delle liste.



Il videomessaggio del candidato Giuseppe Romano

Guarda il video su YouTube.