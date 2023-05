Elezioni comunali a Treviso: il candidato Mario Conte si presenta

TREVISO – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Treviso e di Venezia.

Per il Comune di Treviso i candidati sindaci sono cinque: Giorgio De Nardi, Nicolò Rocco, Maurizio Mestriner, Luigino Rancan e l’attuale sindaco in carica Mario Conte. Conosciamo quest’ultimo.



Mario Conte, candidato sindaco a Treviso

43 anni, originario del quartiere San Paolo.

In seguito all’esperienza come geometra in un’impresa edile e amministratore di imprese di costruzione, nel 2018, dopo cinque anni da consigliere comunale, viene eletto sindaco, risultando il più giovane della storia di Treviso.

L’anno successivo è stato eletto Presidente Anci Veneto.

È stato presidente del Coro Stella Alpina, fra le istituzioni canore più note del territorio. Ha partecipato alle attività della Trevisani Nel Mondo, associazione internazionale fondata da Don Canuto Toso.

Appassionato di montagna, sport e volontariato.

Qui il programma di mandato e la presentazione delle liste.



Il videomessaggio del candidato Mario Conte

