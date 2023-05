Elezioni comunali a Treviso: il candidato Luigino Rancan si presenta

TREVISO – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Treviso e di Venezia.

Per il Comune di Treviso i candidati sindaci sono cinque: Mario Conte, Giorgio De Nardi, Nicolò Maria Rocco, Maurizio Mestriner e Luigino Rancan. Conosciamo quest’ultimo.



Luigino Rancan, candidato sindaco a Treviso

Medico in pensione ed ex sindaco di Mansuè (dal 1999 al 2004) Luigino Rancan, 74 anni, sposato, due figli, Luigino Rancan ètorna in politica con l’ambizione di diventare il futuro primo cittadino di Treviso. Nato a San Pietro Mussolino (VI) e ora residente a Portobuffolè, Rancan è il candidato de “Il Popolo della Famiglia”, sostenuto da un’unica lista.

Qui il programma di mandato e la presentazione della lista.