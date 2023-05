Elezioni comunali a Treviso: il candidato Giorgio De Nardi si presenta

TREVISO – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Treviso e di Venezia.

Per il Comune di Treviso i candidati sindaci sono cinque: Mario Conte, Nicolò Maria Rocco, Maurizio Mestriner, Luigino Rancan e Giorgio De Nardi. Conosciamo quest’ultimo.



Giorgio De Nardi, candidato sindaco a Treviso

Sono un imprenditore. Vengo da una famiglia umile, ho fondato un’azienda informatica che oggi ha clienti in tutto il mondo e più di 200 eccellenti collaboratori: Aton Spa non si accontenta dei profitti, è una Società Benefit B-Corp. Ora è diventata abbastanza grande e forte per camminare con le sue gambe. Sono il papà di quattro adorabili bambine, instancabile viaggiatore e sportivo.

Lo sport è un modello di vita, è impegno, lealtà, trasparenza, coraggio, realismo e sogno.

Mi sono laureato prima in Scienze Motorie e poi in Comunicazione d’impresa e non finirò mai di studiare e imparare. Non provengo dal mondo politico, ma ora ho scelto di lavorare al servizio dei Trevigiani. Amo le sfide, amo Treviso e il suo magico Stile di Vita. Possiamo fare molto per svilupparlo, rendendolo più moderno, attrattivo e solidale.

Il nostro è un progetto coraggioso e lungimirante, aperto a tutti.

Qui il programma di mandato e la presentazione delle liste: Lista Candidati De Nardi Sindaco, Lista Candidati Europa Verde Treviso, Lista Coalizione Civica Per Treviso, Lista PD – De Nardi Sindaco, Lista Treviso Civica, Lista Volt Treviso.



Il videomessaggio del candidato

Guarda il video su YouTube.