Elezioni comunali a Motta di Livenza: il candidato Francesco Clementi si presenta

MOTTA DI LIVENZA – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Treviso e di Venezia.

Per il Comune di Motta di Livenza (TV) i candidati sindaci sono tre: Alessandro Righi, Ercole Girotto e Francesco Clementi. Conosciamo quest’ultimo.



Francesco Clementi, candidato sindaco a Motta di Livenza

44 anni, ingegnere. Residente a San Giovanni, sposato con due figli. Esperienza lavorativa come responsabile in Ricerca e Sviluppo in primarie aziende multinazionali.

Impegnato nel sociale (cultura, ambiente), crede al motto: “La costanza nella vita, è la chiave di tutto”.

Qui il programma di mandato e la presentazione della lista.