Elezioni comunali a Martellago: il candidato sindaco Alessio Boscolo si presenta

MARTELLAGO – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Venezia e di Treviso.

Per il Comune di Treviso i candidati sindaci sono due: Andrea Saccarola e Alessio Boscolo. Conosciamo quest’ultimo.



Alessio Boscolo, candidato sindaco a Martellago

Mi chiamo Alessio Boscolo, ho 55 anni e da oltre 25 anni abito nel Comune di Martellago a Maerne.

Sono sposato con Stefania e abbiamo due ragazze di 17 e 21 anni. Ho conseguito una laurea in fisica e un dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie Spaziali. Tali studi mi hanno dato l’opportunità di aprire PHOENIX, un’azienda Start Up del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR che si occupa di ricerca e sviluppo di sistemi ottici “speciali” per le grandi industrie.

Nel mio paese ho sempre cercato di dare un contributo attivo sia in ambito parrocchiale, partecipando fattivamente all’organizzazione di vari eventi, che in ambito scolastico – le mie figlie hanno frequentato l’Istituto Comprensivo Matteotti prima come consigliere del Consiglio d’Istituto e, successivamente, come Presidente; ciò mi ha dato la possibilità di partecipare anche al percorso di formazione e crescita del “Patto territoriale di corresponsabilità educativa – EducheRete”.

Da 5 anni sono Consigliere Comunale di minoranza, Capogruppo della Lista Unione Civica oltre che vicepresidente della Commissione Bilancio e componente della Commissione Sociale e di quella Urbanistica.

In continuità con questo percorso, ho accettato con grande entusiasmo di essere il candidato Sindaco di una coalizione di liste che hanno avuto modo di collaborare insieme proficuamente in questi anni; ci presenteremo uniti alle prossime elezioni Amministrative del Comune di Martellago che si svolgeranno il 14 e 15 maggio 2023.

