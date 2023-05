Elezioni comunali a Mareno di Piave: il candidato Roberto Zanchetta si presenta

MARENO DI PIAVE – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Treviso e di Venezia.

Per il Comune di Mareno di Piave (TV) i candidati sindaci sono due: Andrea Modolo e Roberto Zanchetta. Conosciamo quest’ultimo.



Roberto Zanchetta, candidato sindaco di Mareno di Piave

39 anni, residente da sempre a Mareno di Piave, sposato. Attualmente project manager in un’azienda di Treviso di consulenza e servizi IT. Fin da ragazzo ho partecipato alle iniziative della comunità di Mareno.

Questa è la prima esperienza politica che mi coinvolge attivamente in prima persona, ma sempre stato a supporto delle liste candidate al consiglio comunale negli ultimi 20 anni, come per l’attuale lista “Uniti per Mareno”.

