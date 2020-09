Elezioni 2020, affluenza alle ore 12

Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ha reso noto che alla rilevazione delle ore 12 hanno votato complessivamente per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari 31.656 elettori su 190.726 iscritti (16,59%), per le elezioni regionali 31.646 elettori su 205.137 iscritti (15,42%). Per le elezioni comunali hanno complessivamente votato 31.681 elettori su 205.720 iscritti (15,40%); per le elezioni circoscrizionali 31.696 elettori su 205.720 (15,40%). Nel 2015 alla stessa ora aveva votato il 18,40% degli elettori. Occorre però ricordare che nel 2015 si votava nella sola giornata di domenica, quindi il confronto non può essere indicativo. ————————— Tutti i dati in dettaglio sulle affluenze possono anche essere consultati online sul sito elezioni.comune.venezia.it