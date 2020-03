Elenco dei negozi e servizi che fanno consegne a domicilio a Mogliano.

Sono molte le attività commerciali che in questo momento d’emergenza offrono un servizio a domicilio per tutti, senza distinzioni d’età ma con tutte le cautele che devono essere prese per ridurre a zero qualsiasi pericolo di contagio e non solo.

Ad esempio, anche andare piano per strada, usando prudenza e rispettando i divieti, è un importante contributo affinché tutto possa concludersi presto e nel bene di tutti. Purtroppo c’è ancora chi, approfittando dell’assenza di traffico, infrange limiti di velocità e divieti vari, mettendo a rischio la propria e altrui vita in un momento in cui questo è non può essere permesso

Per quanto riguarda gli alimentari, faranno da domani questo servizio: Alimentari Rosanna (solo per Zerman) 0417124207, La Nostrana Carni 041457173, Ca’ Donadel 3318663646, Maxì Family Nogarin 041457501, Coop su sito internet coopalleanza3-0.it.

Pizze a domicilio con: Pizzeria Calima (tramite app Foodracers), Unico Ristorante 0415226925, Pizzeria King 0414765263, Pizzeria Grani Antichi 3398657277, Maeli pizza 041457708, Biz Betica pizza 041453732, Casa della Pizza 3334788362, Rossopizza 3336505772, Pizzeria San Marco 0415937427, Pasqualino Pizza 0415937156, Ristorante Al Messicano 0415900316, Pub La Lampada (da mercoledì 25/03) 3395251058, Pasticceria Casa del Dolce 3407626678.

Infine la Farmacia alla Marca 3914900410 per i farmaci di assoluta necessità e per le persone anziane. Se qualche attività che svolge servizio a domicilio è rimasta esclusa da questo elenco può inviare un messaggio alla pagina Facebook del Comune di Mogliano Veneto, chiedendo di essere inserita.

Rimane sempre attivo tutti i giorni il servizio telefonico CIAO 351 9763414 della nostra redazione, per rivolgere domande, dubbi o per parlare con qualcuno mentre, come noi, state a casa!