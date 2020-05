Elenco casino online AAMS per un gioco sicuro

L’elenco dei casino online autorizzati AAMS comprende centinaia di operatori. Conoscerli tutti è impossibile, ma è importante sapere che solo i siti inclusi in questa lista sono casinò online legali in Italia.

Da quasi dieci anni l’AAMS prima e l’ADM poi, hanno cominciato a rilasciare le concessioni per il gioco d’azzardo online. La data da ricordare è il 18 luglio 2011, giorno in cui il gioco online a distanza è diventato legale in Italia.

Per ogni concessione, un operatore ha la possibilità di mettere online diversi siti di gioco. Di conseguenza la scelta per i giocatori è molto ampia. Ma è altrettanto difficile tenere il passo e conoscere tutto l’elenco dei casino AAMS.

In questo articolo proponiamo un nostro personale elenco dei casino online autorizzati AAMS da provare.

L’elenco dei casino online autorizzati AAMS ufficiale

Anche per i giocatori più accaniti non è facile conoscere tutti i siti di gioco d’azzardo online. Per avere un’idea di quanti siano gli operatori legali, è possibile visionare l’elenco dei casino AAMS completo.

Questo è pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. L’elenco completo è a disposizione di tutti, ed è possibile accedervi direttamente cliccando su questo link.

L’elenco dei casino AAMS occupa diverse pagine. Gli operatori possono essere ordinati in base a vari criteri. Per ognuno è presente il nome della società, il sito o i siti di gioco, il numero di concessione.

Questo elenco ci sarà utile anche se vogliamo scoprire se un casinò online è legale oppure no.

Lista dei migliori casinò: come sceglierli

Basta dare un’occhiata all’elenco dei casino online autorizzati AAMS ufficiale per capire che scegliere tra tutti i siti può essere difficile.

Oltre alla certificazione AAMS, ecco alcuni criteri che possono facilitare la nostra scelta:

– Bonus di benvenuto – Bonus senza deposito, bonus sul deposito, free spins

– Offerta dei giochi – Operatori che offrono tutti i giochi vs operatori specializzati

– Giochi in modalità demo gratuita – Possibilità di provare tutti i giochi in modalità di prova senza soldi veri

– Servizio assistenza – In italiano, disponibile h24, 7 giorni su 7. Operatori contattabili via telefono, via live chat, via email

– Programmi VIP – raccolta punti per giocatori costanti, tornei, eventi settimanali, classifiche a premi.

– Casino Live – Sale di casinò dal vivo, con veri croupier collegati in streaming.

– Gioco da dispositivi mobili – applicazioni per dispositivi iOS e Android, o siti web ottimizzati per dispositivi mobili, con tutti i giochi.

– Software di gioco – Giochi di diversi produttori o giochi di un solo produttore.

Il nostro elenco dei casino online autorizzati AAMS

Sottolineiamo ancora una volta l’importanza di scegliere solo casinò online AAMS, gli unici legali in Italia. Infatti soltanto su questi siti sarà possibile giocare in sicurezza e legalmente.

Fatta questa precisazione ognuno ha le sue preferenze, e oltre ai fattori inclusi nella nostra lista, contano molto i gusti del giocatore.

Tra i migliori casino online autorizzati AAMS, ci limitiamo a 10 operatori, in ordine causale:

– Snai

– Eurobet

– Lottomatica

– William hill

– Netbet

– 888

– Merkur win

– Starvegas

– Leovegas

– Starcasino

Come scegliere il proprio casinò dalla lista

Abbiamo inserito in questo elenco operatori italiani e internazionali. Siti di gioco specializzati e portali con tutti i giochi. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta.

Dire quale tra questi inseriti nel nostro elenco dei casino online autorizzati AAMS sia il migliore, è impossibile. Probabilmente il casino perfetto per chi legge non è neanche in questa lista.

Ogni giocatore in base ai propri gusti, e alla propria modalità di gioco potrà però stabilire la propria classifica personale. La cosa fondamentale è che contenga solo siti dell’elenco dei casino online autorizzati AAMS ufficiale.

