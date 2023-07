Effetto serra: la scoperta silenziosa di Eunice Newton Foote

Nasceva il 17 luglio del 1819 la scienziata Eunice Newton Foote, la prima che scoprì il cosiddetto “effetto serra” e ipotizzò che un aumento dei livelli di CO2 avrebbe potuto surriscaldare il pianeta.

Attivista per i diritti delle donne, vissuta tra il 1819 e il 1888, fu emarginata proprio per quel essere donna incredibilmente preparata, e innovativa nella ricerca, in un mondo dominato dai “maschi”.

Eunice, nata in Connecticut, negli Stati Uniti, riuscì a prevedere la crisi climatica grazie ai suoi esperimenti sull’interazione tra i raggi solari e diversi gas. Suo padre era omonimo del più famoso fisico e matematico britannico Sir Isaac Newton ed è forse anche per questo che Eunice Newton ebbe la possibilità di studiare materie scientifiche e imparare i fondamenti di chimica e biologia in un college vicino New York, mentre la gran parte delle studentesse, all’epoca, erano considerate inadatte a questi studi. Ma non fu facile nemmeno per lei che, nonostante la sua scoperta, le fu impedito di esporla in ambito accademico, tanto che venne dimenticata, insieme ai suoi studi. Fu l’irlandese John Tyndall a essere ritenuto per decenni il primo scienziato a scoprire l’effetto serra, nonostante avesse pubblicato le sue ricerche tre anni dopo quelle di Eunice.

“Un’atmosfera carica di gas acido carbonico darebbe alla nostra Terra una temperatura elevata; e se, come alcuni suppongono, in un periodo della sua storia l’aria fosse stata mescolata con esso in una proporzione maggiore di quella attuale, ne sarebbe derivata una temperatura necessariamente più alta” si legge nella sua ricerca, esposta per lei dallo scienziato Joseph Henry nel 1956 e riportata sulla rivista dell’American journal of art and science.

La ricerca fatta da Eunice Newton era del tutto casalinga, usando quattro termometri, due cilindri di vetro e una pompa. Con la pompa sottrasse dell’aria da uno dei due cilindri e ne aggiunse nell’altro. Dopo averli portati alla stessa temperatura, li espose al sole l’uno accanto all’altro. Infine ne registrò le variazioni di temperatura ogni tre minuti e ripeté l’esperimento anche all’ombra. Inserendo diversi gas nei cilindri, scoprì che la variazione di temperatura maggiore si verificava nel “gas acido carbonico” cioè nell’anidride carbonica, la CO2.

Eunice, donna, moglie e madre, aveva appena descritto e teorizzato il riscaldamento globale, molti anni prima che la comunità scientifica cominciasse a studiare questo problema. Le sue ipotesi sono state fondamentali per l’evoluzione di questi studi e per la nascita delle scienze climatiche.