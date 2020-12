Zaia “Passaporto sanitario”. Effetti indesiderati del vaccino anticovid

Il Governatore Luca Zaia ha dichiarato che si vaccinerà quando sarà il suo turno. Inoltre ha precisato che crede siano maturi i tempi per un passaporto sanitario. Le compagnie aeree già desiderano passeggeri con la garanzia del vaccino. Zaia ritiene che presto richiederanno questa garanzia anche le strutture ricettive e gli spazi per i cogressi.

Per una maggiore informazione sul vaccino anticovid diamo le informazioni riportate nel bugiardino del vaccino Pfizer, nome di battesimo Comirnaty. Apprendiamo che è indicato per la prevenzione del Covid 19 in persone di età di 16 anni ed oltre, come già sapevamo.

Il vaccino va somministrato in due dosi distanziate da 21 giorni l’una dall’altra. Sono stati segnalati casi di anafilassi, inoltre si possono verificare casi d’ansia.

Gli effetti indesiderati possono essere dolore nel punto dell’iniezione, 80%, stanchezza, 60%, cefalea, 50%, brividi,30%, artralgia, 20%. Tutte queste reazioni sono state lievi e di breve durata. In una persona su mille può insorgere la asimmetria temporanea di un lato del viso.

L’immunità dovrebbe essere presente sette giorni dopo la somministrazione della seconda dose. Gli studi condotti su animali non hanno indicato effetti dannosi sulla gravidanza e sviluppo del feto..

Fonte: Parmatoday

