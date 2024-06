Ed Westwick in Sicilia: l’attore di Gossip Girl in dolce compagnia

Il celebre attore di “Gossip Girl” è in Sicilia con la fidanzata Amy Jackson, combinando relax e lavoro. Ed Westwick è infatti impegnato nelle riprese della serie “Sandokan“.

L’attore inglese Ed Westwick, noto al grande pubblico per il ruolo di Chuck Bass nella famosa serie TV statunitense “Gossip Girl”, è stato avvistato in Sicilia insieme alla fidanzata Amy Jackson. È stato lo stesso Westwick ad annunciare la sua presenza sull’isola attraverso i suoi profili social, suscitando grande curiosità tra i fan e gli abitanti locali.



Lavoro e relax tra Sicilia e Calabria

Le motivazioni dietro il soggiorno siciliano dell’attore sembrano essere legate a questioni lavorative. Infatti, nelle ultime settimane, Westwick è stato impegnato in Calabria per le riprese della serie “Sandokan”, prodotta dal gruppo Fremantle in collaborazione con Rai. In questa nuova produzione, l’attore inglese interpreta l’affascinante antagonista Lord Brooke, affiancato da un cast stellare che include Can Yaman, Alanah Bloor e Alessandro Preziosi, quest’ultimo nel ruolo iconico di Yanez de Gomera. La serie, diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo, andrà in onda prossimamente su Rai1.



La Trama di “Sandokan”

La serie “Sandokan” segue le avventure dell’omonimo pirata che vive alla giornata, combattendo per se stesso e la sua ciurma. Il suo fidato alleato è Yanez, ma la vita di Sandokan cambia radicalmente quando incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. Questa storia d’amore impossibile nasce tra due anime inaspettatamente simili: Marianna, di sangue nobile ma con uno spirito selvaggio, e Sandokan, un leader pirata con sangue di re guerrieri. Tuttavia, il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, è sulle loro tracce, deciso a catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.



Un soggiorno romantico in Sicilia

Ed Westwick non è solo sull’isola; su Instagram ha condiviso di essere in dolce compagnia di Amy Jackson, colei che – non si sa ancora dove né tra quanto – diventerà sua moglie. La coppia ha scelto come base la meravigliosa località di Taormina, ma non sono mancate escursioni nei dintorni all’insegna della cultura e del buon cibo.



Un viaggio tra lavoro e amore

Non è chiaro se anche la Sicilia sarà coinvolta nelle riprese di “Sandokan” – motivo della presenza dell’attore sull’isola – o se si sia trattato di una breve fuga romantica con la futura moglie in una delle isole più affascinanti del Mediterraneo, data la sua vicinanza alla Calabria. In ogni caso, Westwick è riuscito a conciliare lavoro e vita privata nel migliore dei modi. Questo è infatti il primo viaggio che Ed Westwick e Amy Jackson compiono insieme dopo la proposta di matrimonio, avvenuta a gennaio tra le nevi delle Alpi svizzere.

Crediti fotografici via Instagram @edwestwick