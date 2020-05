Ecco le linee guida dettate questa mattina da Zaia

Tutti gli indicatori sono in calo e la situazione dopo quindici giorni dall’inizio della fase due è positiva, il Governatore Luca Zaia è soddisfatto del comportamento dei veneti. A questo punto sono state date le line guida per le riaperture previste per lunedì prossimo.

Ecco le linee guida date questa mattina dal Governatore Luca Zaia in merito alle riaperture programmate per lunedì 18.

In tutti i negozi la distanza da rispettare sarà di un solo metro. Nelle palestre gli utenti invece dovranno rispettare la distanza tra loro di due metri.

Le preoccupazioni dei ristoratori sono state tranquillizzate. Infatti Zaia ha precisato che nei ristoranti potrebbe essere rilevata la temperatura. Dovrà esserci una confezione di gel igienizzante ad ogni tavolo.

Ma la cosa più importante è che la distanza tra i clienti seduti dovrà essere di un metro, cosa che permetterà ai ristoratori di posizionare un magggior numero di tavoli. Dovranno essere sfruttati gli spazi disponibili esterni. Obbligo di prenotazione.

Anche per le consumazioni al banco si dovrà rispettare la distanza di un metro tra i clienti cosa che faciliterà l’attività dei bar.

