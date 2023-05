Eccellenza lirica e solidarietà: grande successo per il Gala d’Opera a Treviso in onore di Maria Callas

TREVISO. Grande successo per il Gala d’Opera tenutosi ieri martedì 9 maggio 2023, presso il Teatro Comunale “Mario del Monaco” di Treviso. Protagonisti alcuni tra i più acclamati artisti della lirica del momento: i soprani Maria Teresa Leva, Marigona Qerkezi e Maria Laura Iacobellis, il baritono Claudio Sgura e il tenore Francesco Castoro.

Il Gala d’Opera ha avuto uno scopo benefico: sostenere la raccolta fondi destinati all’Associazione “Per mio Figlio” onlus, che si occupa di migliorare la qualità della vita dei bambini ospedalizzati e dei loro genitori, attraverso attività costanti all’interno dei reparti pediatrici degli ospedali della provincia di Treviso.

Il Gala è stato promosso dall’Associazione Lirica Trevigiana, che quest’anno si è impegnata a realizzare questo evento con il patrocinio del Comune di Treviso, della Provincia di Treviso e della Regione Veneto. Il direttore artistico Giuseppe Aiello ha curato un programma raffinato e impegnativo per l’occasione, in ricordo di Maria Callas per celebrare il centenario della nascita della cantante lirica dalle “tre voci”.

I cinque artisti si sono esibiti accompagnati dalla Venice Chamber Orchestra diretta dal Maestro Leonardo Sini e con la partecipazione del Coro del Teatro Municipale di Piacenza.













Il repertorio eseguito durante la serata ha annoverato le più rilevanti arie firmate della tradizione musicale operistica da Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Pietro Mascagni e Umberto Giordano.

L’Associazione Lirica Trevigiana è nata nel 2014 per volontà di un gruppo di amici amanti dell’arte, della città di Treviso e della musica. Fin dalla sua costituzione, ha svolto attività culturali, in particolare concerti lirici con finalità benefiche, coinvolgendo anche interpreti di fama internazionale. L’obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere l’arte, la musica e la cultura nella città di Treviso, sensibilizzando anche i giovani e coinvolgendoli nella partecipazione attiva agli eventi.

La serata ha avuto la presenza di importanti esponenti e rappresentanti di diverse realtà della città di Treviso, confermando l’impegno e il sostegno della comunità locale alla causa benefica dell’Associazione “Per mio figlio” onlus, dimostrando ancora una volta come la musica possa unire le persone per una causa nobile e condivisa.

Riportiamo la toccante descrizione ad opera di Melania Petriello, presentatrice della serata, giornalista e autrice tv sulla figura di Maria Callas:

“La chiamavano “la divina”, una donna che ha saputo rendere se stessa un’opera d’arte. Milioni di persone l’hanno amata, ma anche i suoi detrattori hanno riconosciuto la sua grandezza. La sua voce unica e la sua personalità hanno ridisegnato il ruolo delle donne nell’opera, condensando in sé il valore assoluto dei personaggi che ha interpretato.

La carriera di Maria Callas è stata costellata di successi internazionali, ma anche di momenti di decadenza. Gli uomini che hanno costituito fasi importanti della sua vita, come Aristotele Onassis e Pier Paolo Pasolini, hanno fatto parte della sua storia. Tuttavia, Callas continua ad essere celebrata come una delle più grandi cantanti liriche di tutti i tempi.

Amare Callas significa amare la donna che c’era dietro l’eroina. La sua voce ci ha fatto battere il cuore e continuerà a farlo ancora oggi. Grazie alla sua arte, Maria Callas rimane un’ispirazione per tutti coloro che amano la musica lirica.”

