Earth Overshoot Day 2022, oggi abbiamo finito le risorse annuali della Terra

Da oggi siamo in debito con la Terra. L’Earth Overshoot Day, infatti, segna la data in cui l‘umanità ha utilizzato tutte le risorse biologiche che la Terra rigenera durante l’anno. Manteniamo questo deficit liquidando gli stock di risorse ecologiche e accumulando rifiuti, principalmente anidride carbonica nell’atmosfera.

L’Earth Overshoot Day è calcolato dal Global Footprint Network, un’organizzazione di ricerca internazionale che fornisce ai decisori un menu di strumenti per aiutare l’economia umana a operare entro i limiti ecologici della Terra.

Per determinare la data dell’Earth Overshoot Day per ogni anno, Global Footprint Network calcola il numero di giorni di quell’anno in cui la biocapacità della Terra è sufficiente a fornire l’impronta ecologica dell’umanità.

Il resto dell’anno corrisponde al superamento globale.

credits American Museum of Natural History

L’Earth Overshoot Day si calcola dividendo la biocapacità del pianeta (la quantità di risorse ecologiche che la Terra è in grado di generare in quell’anno), per l’impronta ecologica dell’umanità (la domanda dell’umanità per quell’anno) e moltiplicando per 365, il numero di giorni in un anno: (Biocapacità della Terra / Impronta ecologica dell’umanità) x 365 = Giornata di superamento della Terra.

“Sappiamo che pensare al superamento può essere travolgente. In primo luogo, dovremmo menzionare che non siamo persone “doom-and-gloom” (vediamo tutto nero ndr) per le risorse ecologiche o per il clima. Inoltre, non siamo troppo ottimisti, nemmeno i tipi “cambia le lampadine e saremo a posto”. Siamo realisti. Da qualche parte nel mezzo. Gli individui hanno il potere di migliorare le loro case e comunità. Il maggiore potenziale di impatto su larga scala, tuttavia, risiede nei governi e nelle imprese che allineano le loro politiche e strategie con la realtà del nostro pianeta finito“.

Un messaggio importante che arriva da chi si occupa, da anni, di monitorare il fenomeno. Basta guardare lo specchietto: se nel 1971 ci “bastava” una Terra, tra non molto ce ne servirebbero due. Ma non ci sono. Abbiamo una sola Terra, e dobbiamo averne cura.

Cosa fare per migliorare?

“Per esempio, implementare pasti a base vegetale nelle mense delle scuole pubbliche una volta alla settimana per tutti gli studenti. Ancora, riciclare e rinnovare. Il riciclaggio e il rinnovamento sono approcci circolari che riducono la nostra domanda di materiali vergini. Ciò si ottiene trasformando le merci alla fine del loro ciclo di vita in componenti riutilizzabili o estendendo la loro vita utile. Inoltre, l’impiego di una combinazione di energie rinnovabili distribuite, come l’energia solare sui tetti e le microreti, potrebbe rendere le case rurali autosufficienti in termini di elettricità.

È necessario promuovere metodi di produzione di carne bovina incentrati su allevamenti su piccola scala che integrino il bestiame con un paesaggio misto locale rispetto al pascolo su larga scala o al consumo di mangime. Adottare standard sui carburanti per i nuovi autocarri, come il regolamento dell’Unione Europea del 2019 che impone una riduzione media delle emissioni del 30% per i nuovi autocarri entro il 2030. Andare in vacanza più vicino a casa, sia scegliendo destinazioni fisicamente più vicine, sia impegnandosi in regolari “soggiorni” piuttosto che viaggiare all’estero. Privilegiare l’ecoturismo. Ridurre il consumo di risorse come acqua e suolo con la moda circolare, che mira non solo a ridurre l’uso delle risorse, ma anche a riciclare materiale pre-consumo e trasformarlo in prodotti di valore, riducendo gli sprechi. Proteggere la biodiversità, consentendo alle persone di vivere bene con il mondo naturale.

Ridurre il nostro uso di imballaggi alimentari in plastica monouso passando a sistemi di riutilizzo che utilizzano contenitori non reattivi (o inerti). Piantare alberi, creare foreste su terreni incolti”.

Gli esempi sono molteplici e infiniti, le buone pratiche in crescita, ma abbiamo ancora molta strada da fare.

E dipende da ognuno di noi.