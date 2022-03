Earth Hour: sabato 26 marzo spegniamo la luce

Anche quest’anno alle 20.30, in tutti i Paesi del mondo, si spegneranno le luci: un gesto simbolico per chiamare all’azione nei confronti dell’emergenza climatica e della perdita di natura

Sabato 26 marzo 2022 torna Earth Hour/L’Ora della terra, l’iniziativa globale del WWF che invita le persone a mobilitarsi per un futuro più sicuro, giusto e sostenibile per tutti, un inno collettivo alla bellezza e alla fragilità del Pianeta.



Tutto il mondo è invitato a spegnere le luci di casa dalle 20.30 alle 21.30 e a condividere immagini sui social (#connect2earth) per una mobilitazione che unisce milioni di persone da tutto il mondo in un’unica voce, per proteggere il clima e la natura. Oggi, nel difficile momento storico in cui viviamo, clima e natura acquistano ancora maggior forza, lanciando un messaggio globale per costruire un futuro di armonia fra gli uomini e con la natura.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito oradellaterra.



Earth Hour a Venezia

Sabato 26 marzo prenderanno avvio due interessanti iniziative a Venezia: