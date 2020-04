È venerdì 17 di un anno bisestile, con un asteroide che si avvicina durante una pandemia

Una notizia che servirà ad allontanare il pensiero dal Coronavirus per chi non è scaramantico, e che invece sarà foriera di disgrazie per chi crede nei presagi.

Oggi è un venerdì 17 di un anno bisestile, tragedia per chi crede alla cabala, ma non basta perché gli astronomi ci informano che è prossimo il passaggio vicino alla terra di un grosso asteroide. Sembra sia grande quanto il monte Everest.

Per finire, come tutti purtroppo sappiamo, siamo nel bel mezzo di una pandemia che sta mietendo vittime e sta riducendo al lumicino l’economia mondiale.

Insomma una giornata da chiudersi in casa, per chi crede a tutti questi segnali negativi, nella speranza che non ci caschi il lampadario in testa. Una giornata normale, a prescindere il COVID-19, per chi non crede alla cabala.

