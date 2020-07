È uscito “Now, I’m taking back what you stole from me”, nuovo singolo di Ivan Venerucci

Un successo dance che che “le suona” ai cattivi

“Now, I’m taking back what you stole from me” è il nuovo singolo realizzato da Ivan Venerucci deejay.

Un brano speciale, le cui sonorità, riconducono ai meravigliosi anni ’80 e alla disco dance di quei tempi indimenticabili, quando la musica era uno strumento di comunicazione, oltre ad essere arte nella sua massima espressione.

Un brano di riscatto nei confronti della vita, e in particolare verso chi ha cercato di attentare contro la stessa, denigrando, calpestando ed offendendo sogni ed emozioni, amori e progetti.

“Questo è un brano carico di energia, quell’energia che noi tutti abbiamo, e che per istinto di sopravvivenza, si presenta con tutta la sua forza nei momenti difficili della vita, offrendoci la possibilità di afferrare saldamente il timone e riportandoci al comando della stessa.

A quel punto gli ammutinati vengono finalmente puniti e d’incanto si salpa verso nuovi orizzonti”.

Queste le parole di Ivan Venerucci, classe 1976, un artista unico nel suo genere capace di spaziare nell’universo musicale dell’electronic, della dance, dell’house e della disco music senza alcun imbarazzo, sempre pronto a rimettersi in gioco e a raccogliere nuove sfide artistiche.

“Credo di soffrire di una sorta di camaleontismo musicale, poiché riesco ad integrarmi e a plasmarmi in qualsiasi stile.

Nella musica cerco delle frequenze specifiche, e non mi accontento.

Amo scuotere le persone, ed amo farle emozionare.

Ritengo che l’anima di un uomo debba elevarsi in tutta la sua magnificenza verso Dio, e la musica con i suoi colori diventa lo strumento perfetto al raggiungimento di questo fine”.

“Now, I’m taking back what you stole from me”, che letteralmente si traduce “Ora mi riprendo ciò che mi hai rubato” è un brano emozionante, in cui viene naturale identificarsi, poiché che lo si voglia ammettere o meno, in tutti noi alberga questa misteriosa energia di cui parla l’artista, ed è questa energia che rende magica la nostra vita.

Siate pronti dunque a salpare verso nuovi orizzonti, dopo aver ascoltato questo singolo superlativo.

