È tempo di marcia: grande attesa per il campione olimpico e mondiale Massimo Stano

Ore 8.30 gli uomini, ore 10.15 le donne: la sesta giornata degli Europei di Monaco di Baviera si apre con la marcia 20 km. Tutta l’attenzione è sul campione olimpico (e oro mondiale della 35 km) Massimo Stano. In gara anche gli altri azzurri Francesco Fortunato, Andrea Cosi e Valentina Trapletti, ottava ai Mondiali in Oregon su questa stessa distanza.

5 km – Il percorso è un doppio rettilineo da ripetere per dieci volte. Diciassette gradi alla partenza, pioggia leggera, asfalto bagnato, condizioni che non dispiacciono a Massimo Stano, alla sua seconda ‘venti’ dell’anno dopo aver conquistato il titolo italiano ad Alberobello il primo maggio (1h21:21). A ventisette giorni dall’oro mondiale di Eugene nella 35 km, il barese di Palo del Colle va alla ricerca di una nuova impresa a Monaco, guidando il gruppetto azzurro composto anche dall’altro pugliese (di Andria) Francesco Fortunato, quindicesimo alle Olimpiadi e a Eugene, e dall’emergente fiorentino Andrea Cosi. Il marciatore allenato da Patrizio Parcesepe, osservato speciale da tutta la concorrenza, si fa subito vedere nelle posizioni di testa insieme allo svedese bronzo mondiale Perseus Karlstrom e allo spagnolo campione europeo in carica Alvaro Martin. Intraprendente anche il turco Salih Korkmaz. Al quinto chilometro si passa in 20:15 (Stano e Fortunato 20:16), perde una decina di secondi Cosi (20:25).

10 km – A metà gara il gruppo di testa è ridotto a otto unità. Il primo a rompere gli indugi è il turco Korkmaz che tenta un break all’ottavo chilometro, ma è poco più di una fiammata. Tra i rivali di Stano vengono fermati in penalty zone in rapida successione il francese Gabriel Bordier, il tedesco Nils Brembach e il britannico Callum Wilkinson, questi ultimi due definitivamente squalificati pochi minuti dopo la sosta. L’azzurro, occhiali blu, cappellino con la visiera all’indietro, preferisce restare nella retroguardia del gruppo in attesa di piazzare la propria azione.

Il resto della gara è da vivere in diretta.

credits foto GRANA/FIDAL