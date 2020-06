E’ nato il Gruppo di Lavoro Imprenditrici Venete

ImprenditiriciVenete.it

Chi siamo

Siamo un gruppo di donne venete, (quasi 3.200 aderenti) che in questo momento surreale e reale, si è unito insieme per rialzarsi con coraggio e con le proprie forze, con l’intento di creare connessioni attraverso la condivisione di conoscenze, strategie e risorse.

Grazie all’ideatrice Giorgia Bonotto ed alle sue doti comunicative e motivazionali, si è costituito un gruppo di lavoro, che vuole essere diffuso e radicato nel territorio del Veneto.

Le Amministratrici del Gruppo Imprenditrici Venete sono:

Venezia – Barbara De Marchi (Titolare di Studio di consulenze peritali ed assicurative)

Padova – Elisabetta Stocco (Networker nell’ambito del benessere)

Rovigo – Alice Tugnolo (Ristoratrice)

Vicenza – Paola Zanotto (Titolare di Azienda di arredamento)

Belluno – Anna Maria Bernard (Titolare di Studio di consulenza aziendale e formazione)

Verona – Claudia Bellan (Socia fondatrice di Centri Benessere)

Treviso – Giorgia Bonotto (Educatore professionale titolare di un Centro Olistico)

Scopo

Lo Scopo del gruppo è fare rete tra Imprenditrici Venete ed aiutarsi in questo momento difficile attraverso la condivisione della conoscenza delle nostre attività (chi siamo, la singolare storia di ognuna di noi, i talenti che mettiamo a disposizione nell’economia, dove siamo localizzate).

Il Gruppo è nato per valorizzare le eccellenze produttive e commerciali delle Imprenditrici del Veneto rafforzando l’economia attraverso delle azioni di promozione locale, ma anche in ambito nazionale ed internazionale.

Obiettivi e programma

Gli obiettivi generali che il gruppo di lavoro ha individuato sono:

Creare conoscenza sull’imprenditoria femminile;

Connettere le realtà imprenditoriali femminili nel Veneto;

Sostenere il ruolo delle donne nell’economia;

Creare una App, che accolga servizi e prodotti di ciascuna donna imprenditrice aderente al progetto, finalizzata a una visibilità nel nostro territorio;

Sostenere l’economia del territorio.

Motivo del Crowdfunding

Il Crowdfunding è stato affidato in trasparenza all’Associazione Culturale ABCOnlus, che ha patrocinato il progetto e consentirà di realizzare l’App delle Imprenditrici Venete, che accoglierà tutte le donne con le loro specifiche attività, valorizzandone i prodotti/servizi attraverso un e-commerce innovativo con foto, video e promozioni. Oltre a ciò saranno individuati degli sconti per chi fa parte del gruppo ed ogni donatrice riceverà la maglietta, appositamente realizzata con logo specifico di riconoscimento.

Grande successo dell’iniziativa che dal 13 maggio ha già raccolto ben 3.410 euro su 3.000 euro che erano necessari per la realizzazione dell’APP affidata a OASIS.srl start-up innovativa di Venezia.

Qui si trova la raccolta fondi: https://www.facebook.com/donate/2845062045563273/

Le donazioni raccolte in più dall’ABCOnlus saranno destinate per promuovere il Gruppo Imprenditrici Venete e per sviluppare dei nuovi moduli aggiuntivi dell’App così da offrire dei servizi sempre più interessanti per aiutare l’economia delle attività aderenti e sviluppare capillarmente il territorio.

Idea di network con l’uso di nuove tecnologie

La costruzione di un network attraverso il gruppo di Facebook è un volano di potenzialità: ci consente con poche risorse di raggiungere tante imprenditrici e valorizzare le loro attività attraverso la condivisione della loro storia imprenditoriale, delle loro proposte di prodotti/servizi.

Queste sono le basi per la creazione dell’app dedicata, che è già disponibile per i dispositivi Android e si più già scaricare gratuitamente dal sito: www.imprenditricivenete.it

A breve sarà realizzata anche la versione per IOS.

Questa nuova tecnologia sarà al servizio dell’imprenditoria femminile veneta e consentirà lo sviluppo del progetto Imprenditrici Venete, oltre ad essere scaricabile dai fruitori di beni e servizi nel territorio che avranno notevoli vantaggi.

Opportunità per aderire

Per aderire è necessario iscriversi gratuitamente con il proprio account personale alla pagina Facebook dedicata al gruppo Imprenditrici Venete e partecipare alla donazione per indossare la propria maglietta.

L’App sarà presentata durante la giornata d’inaugurazione del progetto, prevista per settembre 2020.

Dettagli ed aggiornamenti sul progetto li troverete nel sito: www.imprenditricivenete.it

